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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский увидел шанс на победу Украины после одобрения помощи от США

Зеленский: у Украины появился шанс на победу после одобрения помощи от США
Сюжет
Военная операция на Украине
В США с мертвой точки сдвинулось одобрение финансирования Украины. Зеленский увидел в этом шанс на победу, если Киев получит необходимые системы вооружений. Шойгу говорил, что Россия перемалывает западную технику
Фото: София Гатилова / Reuters
Фото: София Гатилова / Reuters

После одобрения палатой представителей США пакета помощи Украине в размере $61 млрд у Киева будет шанс на победу, заявил президент страны Владимир Зеленский в интервью NBC.

«Я думаю, что эта поддержка действительно укрепит вооруженные силы, я молюсь [об этом], и что у нас будет шанс на победу, если Украина действительно получит системы вооружений, в которой мы так нуждаемся, в которой так нуждаются тысячи солдат», — сказал он.

Палата представителей согласовала законопроект о военной поддержке Украины накануне, 20 апреля. Теперь одобрить его должен сенат, затем документ отправится на подпись к президенту Джо Байдену.

Лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер заявил, что первое голосование по законопроекту пройдет во вторник, 23 апреля. Байден призвал эту палату конгресса как можно быстрее отправить документ к нему на стол.

В своем ежедневном обращении 21 апреля Зеленский заявил, что Киев продолжает контакты с Вашингтоном для скорейшего согласования помощи и наполнения пакетов теми вооружениями, которые требуются украинской армии. Он также назвал «горячими точками фронта» Часов Яр, а также покровское, кураховское направления (ДНР) и купянское в Харьковской области.

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Из общей суммы, предусмотренной на помощь Украине, — $60,84 млрд — $23,2 млрд пойдет на восполнение запасов США, $13,8 млрд — на закупку вооружений, $11,3 млрд — на «текущие военные операции США в регионе» и $26 млн — на продолжение надзора за предоставляемой Киеву помощью. Также в акте предусмотрена передача Киеву дальнобойных ракет ATACMS.

Пентагон сообщил, что сможет передать Украине боеприпасы в течение нескольких дней после подписания законопроекта о военной помощи. По словам представителя ведомства Патрика Райдера, в первую очередь Киев получит зенитно-ракетные и артиллерийские боеприпасы.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что одобрение США военной помощи Украине еще больше обогатит Вашингтон и еще больше разорит Киев. Представитель МИДа Мария Захарова заявила, что российские власти дадут «отпор» на действия американской стороны. Также она предупредила, что более глубокое погружение Соединенных Штатов в гибридную войну против России обернется «столь же громким и унизительным фиаско США, как в свое время во Вьетнаме и Афганистане».

Российские военные уничтожают поставляемые Киеву западными странами вооружения и технику на маршрутах доставки и боевых позициях, заявил министр обороны России Сергей Шойгу в феврале 2023 года. Путин месяцем ранее заявил, что победа Москвы неизбежна.

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