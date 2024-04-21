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Военная операция на Украине ,  
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Лидер демократов в сенате США назначил голосование по помощи Киеву

Чак Шумер назначил на 23 апреля голосование в сенате по помощи Киеву
Сюжет
Военная операция на Украине
Первое голосование по законопроекту о помощи Украине пройдет 23 апреля, сообщил Чак Шумер. Накануне документ одобрила палата представителей. Речь идет о выделении около $61 млрд на поддержку Киева

Лидер демократического большинства в сенате США Чак Шумер заявил, что первое голосование по законопроекту о помощи Украине пройдет во вторник, 23 апреля, пишет The Washington Post.

«Наши союзники по всему миру ждали этого момента, и я уверяю их, что сенат скоро примет этот законопроект», — сказал демократ.

После этого его должен подписать президент Джо Байден, он пообещал сделать это немедленно.

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, американские средства будут распределены следующим образом: $49,9 млрд пойдут на оборонные расходы, $7,8 млрд — на бюджетную поддержку, $1,57 млрд — на экономическая помощь, $400 млн — на защиту границ и гуманитарное разминирование, его слова приводит УНИАН. Выделение средств будет означать больше оружия для Украины — в частности дальнобойного и систем ПВО, отметил он.

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Джо Байден

Палата представителей 20 апреля проголосовала за законопроект, выделяющий около $61 млрд на помощь Украине. Речь идет о расходах на поддержку Киева на общую сумму $60,84 млрд, включая $23,2 млрд на восполнение военных запасов США и $11,3 млрд на деятельность американских военных в регионе. Палата также отдельно проголосовала за пакеты помощи Израилю и Тайваню.

Украинский президент Владимир Зеленский поблагодарил палату представителей и лично спикера Майка Джонсона «за решение, которое направляет историю в нужное русло». «Справедливого мира и безопасности можно достичь только силой», — отметил он.

В Кремле заявили, что это решение «еще больше обогатит Соединенные Штаты Америки и еще больше разорит Украину, сделает больше погибших украинцев по вине киевского режима» (цитата по ТАСС).

Соединенные Штаты выделили последний пакет помощи Украине 12 марта. В него вошли зенитные ракеты Stinger, дополнительные боеприпасы для HIMARS, артиллерийские снаряды калибров 155 мм, включая фугасные и улучшенные кассетные, и 105 мм, а также противотанковые системы AT4 на общую сумму $300 млн.

Эти средства были сэкономлены Министерством обороны США при реализации долгосрочных контрактов по производству вооружений для Украины. В ведомстве назвали пакет «одноразовой хорошей сделкой» и предупредили, что не смогут постоянно оказывать поддержку Киеву в таком виде.

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Теги
Елена Чернышова
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