Лидер демократов в сенате США назначил голосование по помощи Киеву
Лидер демократического большинства в сенате США Чак Шумер заявил, что первое голосование по законопроекту о помощи Украине пройдет во вторник, 23 апреля, пишет The Washington Post.
«Наши союзники по всему миру ждали этого момента, и я уверяю их, что сенат скоро примет этот законопроект», — сказал демократ.
После этого его должен подписать президент Джо Байден, он пообещал сделать это немедленно.
По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, американские средства будут распределены следующим образом: $49,9 млрд пойдут на оборонные расходы, $7,8 млрд — на бюджетную поддержку, $1,57 млрд — на экономическая помощь, $400 млн — на защиту границ и гуманитарное разминирование, его слова приводит УНИАН. Выделение средств будет означать больше оружия для Украины — в частности дальнобойного и систем ПВО, отметил он.
Палата представителей 20 апреля проголосовала за законопроект, выделяющий около $61 млрд на помощь Украине. Речь идет о расходах на поддержку Киева на общую сумму $60,84 млрд, включая $23,2 млрд на восполнение военных запасов США и $11,3 млрд на деятельность американских военных в регионе. Палата также отдельно проголосовала за пакеты помощи Израилю и Тайваню.
Украинский президент Владимир Зеленский поблагодарил палату представителей и лично спикера Майка Джонсона «за решение, которое направляет историю в нужное русло». «Справедливого мира и безопасности можно достичь только силой», — отметил он.
В Кремле заявили, что это решение «еще больше обогатит Соединенные Штаты Америки и еще больше разорит Украину, сделает больше погибших украинцев по вине киевского режима» (цитата по ТАСС).
Соединенные Штаты выделили последний пакет помощи Украине 12 марта. В него вошли зенитные ракеты Stinger, дополнительные боеприпасы для HIMARS, артиллерийские снаряды калибров 155 мм, включая фугасные и улучшенные кассетные, и 105 мм, а также противотанковые системы AT4 на общую сумму $300 млн.
Эти средства были сэкономлены Министерством обороны США при реализации долгосрочных контрактов по производству вооружений для Украины. В ведомстве назвали пакет «одноразовой хорошей сделкой» и предупредили, что не смогут постоянно оказывать поддержку Киеву в таком виде.
Меры государственной поддержки бизнеса: подборка за I квартал 2024 года
Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»
Кто такой CSM? И зачем бизнесу менеджер по успеху
Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России
На диджитал-рельсы: как правильно организовать цифровизацию в компании
Барометр отрасли: рынок строительного подряда
В каждом смартфоне. 9 трендов в разработке мобильных приложений
Барометр отрасли: лесопромышленный комплекс
Как российские компании переходят на отечественные АБС-пластики
Нейросетевой мозг
для кобота. Ключевые тренды российской робототехники