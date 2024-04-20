Палата представителей США одобрила продолжение финансирования Украины

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Палата представителей конгресса США одобрила законопроекты о помощи Украине и другим региональным союзникам США, передает Reuters,

Общая сумма ассигнований в рамках трех законопроектов составляла $95,34 млрд. Для Израиля предлагалось выделить $26,38 млрд, для Украины — $60,84 млрд, а на «противостояние коммунистическому Китаю» — $8,12 млрд. В последнюю категорию, в частности, входят около $2 млрд на поддержку Тайваня и других региональных партнеров США, а также $1,9 млрд на восполнение вооружений из арсенала США, ранее переданных Тайбэю.

Несмотря на то, что общая сумма трех законопроектов, совпадала с той, что предусматривал билль, принятый в феврале сенатом, между ними были небольшие различия. В частности, предложенный нижней палатой пакет помощи Израилю увеличили в полтора раза из-за необходимости пополнения боеприпасов для систем ПРО «Железный купол» и «Праща Давида» после иранской атаки на минувших выходных. Кроме того, билль палаты представителей впервые предложил выделить часть помощи Киеву — около $10 млрд — в качестве кредита, подлежащего возврату.

Конгрессмены одобрили законопроект, в который вошли предложения по использованию замороженных в США российских активов для оказания помощи Украине (согласно документу, речь идет о $4–5 млрд). Билль также вводил новые санкции против палестинской группировки ХАМАС и Ирана и ограничения в отношении приложения TikTok.

Принятые законопроекты будут рассмотрены в сенате, и лишь затем поступят на подпись президенту США Джо Байдену. Американский лидер ранее поддержал идею предоставления помощи Украине, Израилю и Индо-Тихоокеанскому региону в рамках отдельных законопроектов.

Соединенные Штаты выделили последний пакет помощи Украине 12 марта. В него вошли зенитные ракеты Stinger, дополнительные боеприпасы для HIMARS, артиллерийские снаряды калибров 155 мм, включая фугасные и улучшенные кассетные, и 105 мм, а также противотанковые системы AT4 на общую сумму $300 млн.

Эти средства были сэкономлены Министерством обороны США при реализации долгосрочных контрактов по производству вооружений для Украины. В ведомстве назвали пакет «одноразовой хорошей сделкой» и предупредили, что не смогут постоянно оказывать поддержку Киеву в таком виде.