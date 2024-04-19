Лавров заявил о бессмысленности переговоров с Зеленским

Лавров: Россия не будет останавливать боевые действия во время переговоров

Владимир Зеленский (Фото: V_Zelenskiy_official / Telegram)

Россия готова к переговорам по Украине и неоднократно сообщала об этом, но разговаривать с президентом Владимиром Зеленским бессмысленно, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью радиостанциям Sputnik, «Комсомольская правда» и «Говорит Москва».

«У нас есть полная убежденность, что нам надо продолжать специальную военную операцию. Мы обозначаем готовность к переговорам не ради красного словца, это действительно так, но разговоры с Зеленским бессмысленны по многим причинам», — отметил Лавров.

Министр также подчеркнул, что «в отличие от стамбульской истории» Россия в случае начала переговоров не будет останавливать боевые действия.

Он добавил, что для разговора по Украине потребуется отказаться от «формулы мира», предлагаемой Зеленским. Лавров уточнил, что российская сторона выступает за созыв конференции, которая будет приемлема для России и Украины, а значит, начинать нужно не с «формулы», «ее надо вообще в сторону отразить».

Министр призвал использовать китайские предложения для урегулирования конфликта.

На встрече с представителем КНР Ли Хуэем в марте Лавров заверил, что Россия открыта к переговорам, но считает неприемлемым участвовать в любых конференциях по «формуле мира» Зеленского.

В апреле лидер Китая Си Цзиньпин на переговорах с канцлером Германии Олафом Шольцем заявил, что Китай поддерживает своевременный созыв международной мирной конференции, которую признают и Россия, и Украина, с равноправным участием всех сторон и справедливым обсуждением всех вариантов мира.

Москва требует признать российский суверенитет над Донбассом, Крымом, Херсонской и Запорожской областями. Киев исключает любые территориальные уступки. «Формула мира» Зеленского, в частности, подразумевает вывод российских войск до границ Украины 1991 года.