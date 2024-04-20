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Военная операция на Украине ,  
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Кремль оценил последствия продления военной помощи США Украине

Песков: одобрение финансовой помощи Украине обогатит Вашингтон и разорит Киев
Сюжет
Военная операция на Украине
Решение палаты представителей США продолжить оказывать помощь Украине обогатит Вашингтон и разорит Киев, считает Песков. Ранее в США одобрили законопроект о выделении Украине $60,84 млрд
Фото: София Гатилова / Reuters
Фото: София Гатилова / Reuters

Одобрение палатой представителей США оказания военной помощи Украине еще больше обогатит Вашингтон и еще больше разорит Киев, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, решение о выделении помощи Украине было ожидаемым и прогнозируемым.

«Это еще больше обогатит Соединенные Штаты Америки и еще больше разорит Украину, сделает больше погибших украинцев по вине киевского режима», — добавил Песков.

Комментируя одобрение палатой представителей законопроекта о конфискации российских активов в пользу Украины, пресс-секретарь главы государства предположил, что это решение нанесет «непоправимый ущерб» имиджу США. По его мнению, это вынудит многих инвесторов «спасать свои средства».

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Фото:Глеб Гаранич / Reuters

Ранее палата представителей конгресса США одобрила законопроекты о выделении финансовой помощи Украине, Израилю и Тайваню. «За» проголосовали 311 конгрессменов, «против» — 112 человек.

Общая сумма ассигнований в рамках трех законопроектов составляла $95,34 млрд. Из этих денег Киеву пойдет $60,84 млрд. Теперь документы должны одобрить в сенате, а потом их подпишет президент США Джо Байден. Он еще 17 апреля поддержал эти инициативы.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил палату представителей США, отметив, что это решение предотвратит расширение конфликта и «спасет тысячи и тысячи жизней».

В Белом доме заявляли, что, как только конгресс одобрит предоставление помощи Киеву, Вашингтон сможет немедленно возобновить поставки оружия. По словам украинского премьер-министра Дениса Шмыгаля, поставки начнутся в течение нескольких недель, а не месяцев.

Москва осуждает военную помощь Украине и заявляет, что это затягивает боевые действия и увеличивает число жертв.

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Татьяна Стекольникова Татьяна Стекольникова
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