Маск заявил об отсутствии стратегии выхода из конфликта на Украине

Так миллиардер ответил на слова предпринимателя Дэвида Сакса, который считает, что законопроект о финансировании помощи для Украины «позволит купить ровно половину вооружений для летнего контрнаступления» Киева

Американский бизнесмен Илон Маск (третий в списке богатейших людей мира по версии Forbes с состоянием $179,2 млрд) считает, что стратегии выхода из конфликта на Украине нет.

Так он ответил на слова предпринимателя Дэвида Сакса в соцсети X, который написал, что, «исходя из простых вычислений, новый законопроект о финансировании, который провозглашается спасением Украины, позволит купить ровно половину [вооружений] для летнего контрнаступления».

«Меня больше всего беспокоит то, что нет никакой стратегии выхода, есть только вечная война», — заявил в ответ Маск.

Накануне палата представителей конгресса США проголосовала за законопроект о выделении около $61 млрд на поддержку Украины. Речь идет о расходах на общую сумму $60,84 млрд, включая $23,2 млрд на восполнение военных запасов США и $11,3 млрд на деятельность американских военных в регионе. Лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер пообещал провести первое голосование по законопроекту во вторник, 23 апреля. После одобрения сенаторов документ должен подписать президент Джо Байден, заверивший, что сделает это незамедлительно.

В марте Маск согласился с замечанием Сакса о том, что Соединенные Штаты «по глупости» истощили свои военные запасы. Миллиардер также убежден, что «чем дольше нет мира, тем хуже для народа Украины — больше погибнет и больше территорий будет потеряно».

В Кремле, комментируя решение конгрессменов, заявили, что оно «еще больше обогатит Соединенные Штаты Америки и еще больше разорит Украину».