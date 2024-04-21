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Военная операция на Украине ,  
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Маск заявил об отсутствии стратегии выхода из конфликта на Украине

Илон Маск заявил об отсутствии стратегии выхода из конфликта на Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Так миллиардер ответил на слова предпринимателя Дэвида Сакса, который считает, что законопроект о финансировании помощи для Украины «позволит купить ровно половину вооружений для летнего контрнаступления» Киева

Американский бизнесмен Илон Маск (третий в списке богатейших людей мира по версии Forbes с состоянием $179,2 млрд) считает, что стратегии выхода из конфликта на Украине нет.

Так он ответил на слова предпринимателя Дэвида Сакса в соцсети X, который написал, что, «исходя из простых вычислений, новый законопроект о финансировании, который провозглашается спасением Украины, позволит купить ровно половину [вооружений] для летнего контрнаступления».

«Меня больше всего беспокоит то, что нет никакой стратегии выхода, есть только вечная война», — заявил в ответ Маск.

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Политика
Фото:Thomas Trutschel / Global Look Press

Накануне палата представителей конгресса США проголосовала за законопроект о выделении около $61 млрд на поддержку Украины. Речь идет о расходах на общую сумму $60,84 млрд, включая $23,2 млрд на восполнение военных запасов США и $11,3 млрд на деятельность американских военных в регионе. Лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер пообещал провести первое голосование по законопроекту во вторник, 23 апреля. После одобрения сенаторов документ должен подписать президент Джо Байден, заверивший, что сделает это незамедлительно.

В марте Маск согласился с замечанием Сакса о том, что Соединенные Штаты «по глупости» истощили свои военные запасы. Миллиардер также убежден, что «чем дольше нет мира, тем хуже для народа Украины — больше погибнет и больше территорий будет потеряно».

В Кремле, комментируя решение конгрессменов, заявили, что оно «еще больше обогатит Соединенные Штаты Америки и еще больше разорит Украину».

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