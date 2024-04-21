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Военная операция на Украине ,  
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МИД пообещал решительный отпор США за помощь Украине

Захарова: Москва даст решительный отпор Вашингтону за помощь Киеву
Сюжет
Военная операция на Украине
Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press)

Российские власти дадут отпор США за предоставление финансовой и военной помощи Украине, заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова.

«Действия Вашингтона как фактической стороны конфликта получат безусловный и решительный отпор», — отметила Захарова. Она добавила, что все более глубокое погружение Соединенных Штатов в гибридную войну против России обернется «столь же громким и унизительным фиаско США, как в свое время во Вьетнаме и Афганистане».

20 апреля палата представителей конгресса США одобрила законопроекты о выделении финансовой помощи Украине, Израилю и Тайваню. Украина получит $60,84 млрд. В законопроект вошло положение о восполнении запасов США — на это выделят $23,2 млрд из общей суммы, равной $95,34 млрд. Кроме того, в него включены $13,8 млрд на закупку вооружений, $11,3 млрд на «текущие военные операции США в регионе» и $26 млн на продолжение надзора за предоставляемой Украине помощью.

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Еще одно положение законопроекта подразумевает передачу Киеву дальнобойных ракет ATACMS.

Как уточняет The New York Times, США смогут направить Украине боеприпасы в течение нескольких дней после подписания законопроекта о военной помощи. Документ уже отправили на согласование в сенат, в случае одобрения он уйдет на подпись президенту Джо Байдену.

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Мария Захарова МИД США Украина поставки оружия
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
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