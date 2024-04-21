В ЕС и НАТО оценили решение конгрессменов о помощи Украине

Генсек НАТО Йенс Столтенберг и глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель поддержали решение палаты представителей конгресса США о выделении нового пакета помощи Украине.

«Я приветствую одобрение палатой представителей США нового крупного пакета помощи Украине», — написал Столтенберг в Х, отметив, что помощь поможет обеспечить безопасность Европы и Северной Америки.

Боррель также поддержал голосование. «Украина получит трансатлантическую поддержку, необходимую ей, чтобы противостоять России», — говорится в его публикации в Х.

Члены палаты представителей конгресса США 20 апреля одобрили законопроекты о помощи Украине, Израилю и Индо-Тихоокеанскому региону. Документ, который в Вашингтоне не могли согласовать с осени 2023 года, предусматривает $60,84 млрд для Киева. Сенаторы проголосуют по проекту 23 апреля.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решение продолжить помощь Киеву предотвратит расширение конфликта и «спасет тысячи и тысячи жизней».

Москва осуждает как финансовую, так и военную помощь Киеву. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что пакет помощи еще больше обогатит Вашингтон и еще больше разорит Киев. В МИДе предупредили, что законопроекты усугубят мировые кризисы.