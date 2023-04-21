Минюст признал иноагентом журналиста Христо Грозева

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 апреля
EUR ЦБ: 89,35 (-0,11) Инвестиции, 17:00 Курс доллара на 22 апреля
USD ЦБ: 81,49 (-0,13) Инвестиции, 17:00
Какие риски информационных атак на бизнес существуют сегодня РБК +, 21:39
Когда не стоит брать кредит, и как правильно его погасить РБК и банк Ренессанс, 21:30
Экономия и гибкость: что дают цифровые экосистемы бизнесу Тренды, 21:28
Фарм-клуб «Спартака» стал чемпионом Всероссийской хоккейной лиги Спорт, 21:24
Пушилин сообщил о попытках ВСУ наступать на четырех направлениях Политика, 21:19
АО «ЗЭТА» представил новый бренд и систему прокладки кабеля РБК +, 21:17
Минюст признал иноагентом журналиста Христо Грозева Политика, 21:10
Спите по 8 часов, но не высыпаетесь?
На интенсиве РБК Pro вы узнаете, как улучшить качество сна и с легкостью вставать по утрам
Прокачать навык
«IT-сообществу не хватает общения»: как развивать российское комьюнити Тренды, 21:07
VSDC замещает западные видеоредакторы на российском рынке РБК +, 21:05
Лукаку дисквалифицировали за ответ на расистские выкрики Спорт, 20:57
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 20:50
Суд арестовал подозреваемого в убийстве 10-летней девочки в Карачаевске Общество, 20:45
В Курской области сбили беспилотник Политика, 20:32
Роскомнадзор заблокировал каналы Крида и Хованского из-за рекламы казино Технологии и медиа, 20:27
Политика ,  
0 

Минюст признал иноагентом журналиста Христо Грозева

Минюст включил журналиста Христо Грозева в реестр иноагентов
В реестр включены оппозиционер Эльвира Вихарева и журналист Наталья Севец-Ермолина, а также правозащитная организация «Школа призывника» и издание «Адвокатская улица»
Христо Грозев
Христо Грозев (Фото: Jack Taylor / Getty Images)

Министерство юстиции включило в реестр иностранных агентов журналиста-расследователя Bellingcat (признано СМИ-иноагентом и нежелательной организацией в России) Христо Грозева.

По утверждению ведомства, Грозев распространял недостоверную информацию о решениях органов власти, участвовал в создании материалов иноагентов, а также организации, признанной в России нежелательной.

Также в список попали:

  • Наталья Севец-Ермолина, журналист.
  • Эльвира Вихарева, оппозиционер.
  • Автономная некоммерческая правозащитная организация «Школа призывника».
  • Журналистский проект «Адвокатская улица»

В сообщении Минюста говорится, что Севец-Ермолина живет за границей, «открыто выступала в поддержку Украины» и «формировала негативное отношение к военной службе», а Вихарева распространяла материалы иноагентов и негативную информацию о деятельности российских властей, а также получала «поддержку» от иностранных источников.

«Школа призывника», пишет Минюст, выступала против военной операции на Украине и распространяла негативную информацию о российской армии, а «Адвокатская улица» размещала материалы иноагентов, направленных на формирование негативного образа Российской Федерации, действующего законодательства и правоприменительной практики».

Читайте на РБК Pro
Какие вопросы стоит задавать на переговорах, а какие только все испортят
Как в России запрещают «адыгейский сыр» и «вологодское масло»
Что спрашивают на собеседовании в ИТ: 6 нестандартных вопросов рекрутеров
Акционеры из недружественных стран игнорируют собрания: что делать

Материал дополняется

Авторы
Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Христо Грозев иностранные агенты Минюст
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter