Минюст признал иноагентом журналиста Христо Грозева

В реестр включены оппозиционер Эльвира Вихарева и журналист Наталья Севец-Ермолина, а также правозащитная организация «Школа призывника» и издание «Адвокатская улица»

Христо Грозев (Фото: Jack Taylor / Getty Images)

Министерство юстиции включило в реестр иностранных агентов журналиста-расследователя Bellingcat (признано СМИ-иноагентом и нежелательной организацией в России) Христо Грозева.

По утверждению ведомства, Грозев распространял недостоверную информацию о решениях органов власти, участвовал в создании материалов иноагентов, а также организации, признанной в России нежелательной.

Также в список попали:

Наталья Севец-Ермолина, журналист.

Эльвира Вихарева, оппозиционер.

Автономная некоммерческая правозащитная организация «Школа призывника».

Журналистский проект «Адвокатская улица»

В сообщении Минюста говорится, что Севец-Ермолина живет за границей, «открыто выступала в поддержку Украины» и «формировала негативное отношение к военной службе», а Вихарева распространяла материалы иноагентов и негативную информацию о деятельности российских властей, а также получала «поддержку» от иностранных источников.

«Школа призывника», пишет Минюст, выступала против военной операции на Украине и распространяла негативную информацию о российской армии, а «Адвокатская улица» размещала материалы иноагентов, направленных на формирование негативного образа Российской Федерации, действующего законодательства и правоприменительной практики».

Материал дополняется