Против главреда The Insider завели дело о дискредитации армии
Черемушкинский суд Москвы зарегистрировал административное дело в отношении главного редактора издания The Insider (признано Минюстом СМИ-иноагентом, Генпрокуратурой — нежелательной организацией) Романа Доброхотова (также признан Минюстом СМИ-иноагентом) из-за дискредитации Вооруженных сил России, сообщил адвокат журналиста Леонид Соловьев. Об этом пишет в Telegram-канале и руководитель Международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.
На сайте суда имеется соответствующая карточка, дата регистрации дела — 25 июля. Доброхотову вменяют нарушение ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил России), штраф для граждан по этой статье — до 50 тыс. руб.
Также, указал Чиков, Мосгорсуд оставил в силе штраф в размере 500 тыс. руб., который The Insider получил за нарушение ч. 1 ст. 19.34.1 КоАП (нарушение порядка деятельности СМИ-иноагента).
The Insider был признан иноагентом в июле прошлого года, сам Доброхотов — в апреле этого года. В Telegram-канале издания нет соответствующей маркировки, его сайт не открывается, The Insider называл причиной этого блокировки.
В октябре прошлого года Роскомнадзор составил административный протокол на издание за отсутствие маркировки иноагента на сайте. В декабре Таганский суд Москвы назначил The Insider наказание в виде двух административных штрафов по 500 тыс. руб. каждый.
В июле Генпрокуратура признала деятельность издания нежелательной на территории страны, поскольку она «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации».
Против Доброхотова в июле прошлого года возбудили дело по статье о незаконном пересечении границы (ч.1 ст. 322 УК), как указывалось в материалах дела, с Украиной. В сентябре его объявили в розыск. Журналист сообщил РБК, что покинул Россию.