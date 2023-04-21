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Следствие обвинило журналиста Bellingcat в незаконном пересечении границы

Христо Грозева попросили арестовать в России по делу о незаконном пересечении границы
МВД объявило Грозева в розыск в декабре 2022 года. Он проходит по делу о дискредитации армии
Христо Грозев
Христо Грозев (Фото: Roy Rochlin / Getty Images)

Журналиста-расследователя Bellingcat (признана СМИ-иноагентом и нежелательной организацией в России) Христо Грозева обвинили в незаконном пересечении границы, следствие попросило его арестовать. Карточка дела опубликована на сайте Лефортовского суда Москвы.

Ему вменяют ч.1 ст. 322 УК, предельный срок заключения — до двух лет.

В 2022 году ФСБ сообщала, что Грозев причастен к сорванной операции спецслужб Украины по угону российских самолетов Су-24, Су-34 и Ту-22М37. По утверждению ФСБ, журналист поддерживал контакт с курьерами, который должно были передать деньги выполнение операции. «Очевидно, что вся операция проводилась при поддержке западных, прежде всего британских спецслужб. О причастности Грозева к MI-6 нам известно не только из его заявлений», — говорил телеканалу «Россия 24» анонимный сотрудник ФСБ.

В декабре МВД России объявило Грозева в розыск. В отношении него возбуждено уголовное дело о дискредитации армии, утверждал источник «РИА Новости». Сам Грозев на своей странице в Twitter тогда сообщал, что не знает причину того, почему его решили объявить в розыск.

В феврале Грозев сообщал, что находится в США и решил не возвращаться в Европу, поскольку считает, что Вена, где он прожил почти 20 лет, стала для него «опасной». «Я подозреваю, что российских агентов, шпионов и прихвостней в городе больше, чем полицейских», — указывал он.

Отказаться от возвращения в Австрию, отмечал он, его вынудили обвинения, выдвинутые против него в России, а также предупреждения «разведывательных кругов».

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов, Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Христо Грозев пересечение границы уголовное дело суд
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