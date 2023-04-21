Причиной заочного ареста Грозева стала помощь Доброхотову

Христо Грозев (Фото: Andy Rain / EPA / ТАСС)

Журналиста-расследователя Bellingcat (признано СМИ-иноагентом и нежелательной организацией в России) Христо Грозева заочно арестовали из-за помощи с переходом границы журналисту Роману Доброхотову (признан иноагентом), сообщили источники ТАСС и «РИА Новости» в правоохранительных органах.

«Причиной заочного ареста Грозева стало обвинение в том, что он помог нелегально пересечь границу России Доброхотову, который проходил свидетелем по делу о клевете», — сказал собеседник ТАСС.

Лефортовский суд Москвы заочно арестовал Грозева на два месяца 21 апреля по ч. 1 ст. 322 УК (незаконное пересечение российской границы). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы сроком до двух лет.

Доброхотов — основатель и шеф-редактор издания The Insider (Минюст внес издание в реестр СМИ-иноагентов, а Генпрокуратура признала его деятельность нежелательной). В августе прошлого года Лефортовский суд тоже заочно арестовал его по делу о незаконном пересечении границы.

Дело против Доброхотова возбудили в 2021 году. По версии ФСБ, он перешел границу с Украиной в обход установленных пунктов пропуска. До этого у журналиста забрали заграничный паспорт и технику в рамках дела о клевете, где он проходил свидетелем. Летом 2022 года адвокат Доброхотова Леонид Соловьев рассказал, что против его клиента завели административное дело о дискредитации армии.

В декабре Грозева объявили в розыск. В отношении Грозева также возбуждено уголовное дело о дискредитации армии, утверждал источник «РИА Новости». До этого ФСБ сообщила о его причастности к сорванной операции спецслужб Украины по угону российских самолетов Су-24, Су-34 и Ту-22М37.

В феврале Грозев сообщал, что находится в США и решил не возвращаться в Европу, поскольку считает, что Вена, где он прожил почти 20 лет, стала для него «опасной» из-за обвинений в России.