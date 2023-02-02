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Христо Грозев решил не возвращаться в Австрию из-за обвинений в России

Христо Грозев решил не возвращаться в Вену из-за обвинений в России
Сейчас журналист-расследователь находится в США. В Вене он прожил почти 20 лет. Грозев опасается преследования со стороны России после выдвинутых против него обвинений и объявления в розыск
Христо Грозев
Христо Грозев (Фото: Roy Rochlin / Getty Images)

Журналист-расследователь Bellingcat (признана СМИ-иноагентом и нежелательной организацией в России) Христо Грозев не может вернуться в Австрию, где жил много лет, из-за угрозы преследования со стороны России, пишет Falter, выдержки из статьи приводит Der Standard.

Вена, где Грозев прожил почти 20 лет, стала для него «настолько опасной, что он сюда пока не вернется», сообщает издание. «Я подозреваю, что российских агентов, шпионов и прихвостней в городе больше, чем полицейских», — цитирует Falter слова журналиста.

Сейчас Грозев находится в США. Обвинения, выдвинутые против него в России, и предупреждения разведывательных кругов вынудили его в последний момент отказаться от возвращения в австрийскую столицу, пишет издание. «Меня считают преступником, но я не могу защитить себя, потому что не знаю, от чего. И, видимо, они хотят дать понять, что точно знают, где я живу», — говорит журналист.

Летом прошлого года в ФСБ утверждали, что Грозев был причастен к сорванной операции украинских спецслужб по угону российских самолетов Су-24, Су-34 и Ту-22М3. По версии ведомства, журналист поддерживал контакт с курьерами, которые должны были привезти деньги для оплаты угона.

В декабре МВД объявило Грозева в розыск. По данным источника «РИА Новости», против него возбудили уголовное дело о распространении фейков про российских военных. Из-за этого болгарский МИД вызывал российского посла Элеонору Митрофанову (Грозев родился в Болгарии).

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