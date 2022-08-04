ФСБ потребовала заочно арестовать главреда The Insider Доброхотова

ФСБ направила в Лефортовский суд Москвы ходатайство о заочном аресте главного редактора The Insider (Минюст внес издание в реестр СМИ-иноагентов, а Генпрокуратура признала его деятельность нежелательной) Романа Доброхотова (также признан СМИ-иноагентом) по делу о незаконном пересечении границы, сообщает ТАСС.

Дело по ст. ч.1 ст.322 УК завели против Доброхотова летом прошлого года. В материалах говорилось, что с 31 июля по 1 августа он «незаконно пересек государственную границу Российской Федерации по направлению Воронежской и Луганских областей». До этого у главреда Insider изъяли загранпаспорт и технику в рамках дела о клевете, по которому он проходит свидетелем.

В конце сентября 2021-го дома у родителей Доброхотова, в квартире его жены и у ее сестры прошли обыски, а самого журналиста объявили в розыск.

Материал дополняется