ФСБ связала Христо Грозева c попыткой угнать боевые самолеты на Украину

ФСБ сообщила о планах украинских спецслужб угнать у России бомбардировщик и истребитель при поддержке британской MI6 и расследователя Христо Грозева, летчиков планировалось подкупить и дать гражданство европейской страны

Христо Грозев (Фото: Hannah McKay / Reuters)

В операции украинских спецслужб по угону боевых самолетов России участвовал расследователь Bellingcat (власти России внесли организацию в реестры нежелательных и СМИ-иноагентов) Христо Грозев, утверждают в ФСБ, передает телеканал «Россия 24». СБУ планировала угнать у России бомбардировщик Су-24, истребитель Су-34 и сверхзвуковой ракетоносец Ту-22 М3, сообщили в ФСБ.

«Очевидно, что вся операция проводилась при поддержке западных, прежде всего британских спецслужб. О причастности Грозева к MI-6 нам известно не только из его заявлений», — заявил в эфире телеканала анонимный сотрудник ФСБ.

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По данным спецслужбы, Грозев переписывался с одним из участников операции, он в конце мая «через своего координатора» нашел двух девушек-курьеров. Они встретили на липецком железнодорожном вокзале курьера из Москвы, который вез аванс для якобы согласившегося участвовать в угоне российского летчика. Речь идет о сумме $4 тыс. По данным службы, самолеты планировалось посадить на секретном аэродроме Канатово в Кировоградской области Украины. Используя раскрытые СБУ данные, Минобороны нанесло удар по военным объектам, утверждают в российской спецслужбе. 24 июля Минобороны сообщило, что ударом высокоточного оружия большой дальности морского и воздушного базирования поражена авиационная техника Воздушных сил Украины, дислоцированная на военном аэродроме Канатово Кировоградской области.

В ФСБ утверждают, что украинская спецслужба планировала отравить штурмана угоняемого на Украину самолета клофелином, препарат доставили для этой цели в Волгоград и спрятали в лесистой местности 20 ампул.

«Мне как летчику предлагалось выключить из физической работы моего штурмана при помощи специальных веществ — до, в полете <...> было предложено получить паспорта европейских государств, обещалась безбедная жизнь за границей, а мы ж все прекрасно понимаем, что это невозможно», — рассказал телеканалу один из российских летчиков. По данным «России 24», украинская спецслужба в качестве подтверждения прислала видеозапись с готовыми документами на имя пилота и его жены — это были паспорта Румынии и Словакии.

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РБК обратился за комментарием к Христо Грозеву.

Bellingcat занимается журналистскими расследованиями, ее основал гражданин Великобритании журналист Элиот Хиггинс.

Власти России не раз критиковали Bellingcat, заявляя о связи группы расследователей с западными спецслужбами. «Bellingcat, мы знаем, ни для кого не секрет, об этом открыто пишут западные журналисты, связан со спецслужбами, через него сливают информацию, которая должна возыметь некое воздействие на общественное мнение», — утверждал глава МИДа Сергей Лавров.

Представитель министерства Мария Захарова называла Bellingcat «псевдо-СМИ».

Министерство юстиции внесло Bellingcat в список СМИ-иноагентов в октябре прошлого года, в марте 2022 года Роскомнадзор заблокировал сайт Bellingcat. Спустя четыре месяца, в середине июля, Генпрокуратура сочла деятельность расследовательской группы нежелательной. Ведомство заявило, что Bellingcat «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации».