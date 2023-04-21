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В Курской области сбили беспилотник

Курский губернатор Старовойт: пограничники сбили беспилотник в Суджанском районе
Губернатор Роман Старовойт также опубликовал кадры, на которых изображены обломки сбитого дрона

Фото:gubernator_46 / Telegram Фото:gubernator_46 / Telegram Фото:gubernator_46 / Telegram Фото:gubernator_46 / Telegram

Российские пограничники сбили беспилотник в Суджанском районе Курской области, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Роман Старовойт. Он также опубликовал фотографии с его обломками.

«Это все, что от него осталось», — прокомментировал фотографии глава региона.

Вечером 20 апреля украинский беспилотник атаковал трактор-погрузчик у села Гуево в том же районе Курской области, сообщал Старовойт. Он уточнил, что водитель не пострадал, но повреждения получил трактор.

Власти Курской области и других приграничных регионов неоднократно сообщали об обстрелах со стороны Украины. В ряде случаев они приводили к жертвам и пострадавшим, временному нарушению электроснабжения и повреждению домов.

В Курской области с февраля бессрочно действует желтый уровень террористической опасности, а с октября, как и в других приграничных регионах, в соответствии с указом президента Владимира Путина — режим среднего реагирования. Последний предусматривает усиление охраны общественного порядка, особый режим работы государственных объектов, ограничение на въезд и выезд, а также досмотр транспорта.

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В январе Старовойт сообщал, что для защиты государственной границы с Украиной (Курская область граничит с Сумской) направлены дополнительные войска.

В Курской области сбили беспилотник
В Курской области сбили беспилотник

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Курская область Роман Старовойт беспилотники
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