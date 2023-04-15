Старовойт: в курском поселке Теткино и селе Попово-Лежачи после двух обстрелов пропал свет

В селе и поселке Курской области после обстрелов пропало электричество

Фото: Google Maps

Поселок Теткино и село Попово-Лежачи в Глушковском районе Курской области утром 15 апреля дважды попали под обстрел, из-за этого в населенных пунктах частично пропало электроснабжение. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем телеграм-канале.

«Пострадавших и разрушений нет. Из-за обстрелов частично обесточены поселок Теткино и соседнее село Попово-Лежачи. Энергетики приступили к устранению повреждений», — написал он.

Глушковский район Курской области граничит с Сумской областью Украины. Село Попово-Лежачи примыкает к поселку Теткино.

Власти приграничных российских регионов регулярно сообщают об обстрелах населенных пунктов с начала спецоперации на Украине. Под обстрел не раз попадал и Глушковский район. Об ударах близ Попово-Лежачи Старовойт в прошлый раз писал в феврале. Тогда населенные пункты также остались без света. Теткино в последний раз попадал под обстрел 31 марта.

В Курской области действует бессрочный высокий (желтый) уровень террористической опасности. Также там ввели средний уровень реагирования.