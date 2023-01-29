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В Курской области при обстреле пострадал работник ремонтной бригады

Курский губернатор Старовойт: один работник ремонтной бригады пострадал при обстреле

Ремонтная бригада, восстанавливавшая электроснабжение в поселке Краснооктябрьский и селе Волфино Курской области, попала под минометный обстрел, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

По его словам, один из работников получил легкое ранение. Ему оказывают медицинскую помощь.

При этом ремонтники успели восстановить электроснабжение в этих населенных пунктах, за исключением одной улицы, где расположено 14 домов. Работы планируют завершить на следующий день.

Старовойт выразил благодарность аварийным бригадам, которые «выполняют свой профессиональный долг при любых обстоятельствах и в любых условиях».

Электроснабжение пропало в Краснооктябрьском и Волфино после обстрела, который произошел днем. Тогда зафиксировали 12 «прилетов». По словам Старовойта, пострадавших не было.

Последний раз Волфино и Краснооктябрьский, а также Теткино и Попово-Лежачи остались без электричества из-за обстрела 23 января. На следующий день Курский губернатор сообщил, что ВСУ «сбросили взрывное устройство с дрона» в селе Горналь Суджанского района. Пострадали два человека, добавил Старовойт.

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С начала военной операции на Украине Курская область регулярно подвергается обстрелам. В регионе действует желтый уровень террористической опасности, который постоянно продлевают (последний раз — до 4 февраля). 19 октября в области ввели средний уровень реагирования.

В Курской области при обстреле пострадал работник ремонтной бригады
В Курской области при обстреле пострадал работник ремонтной бригады

Теги
Роман Старовойт Курская область обстрел минометный обстрел
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