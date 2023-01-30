В Курскую область направили дополнительные войска для защиты границы

Дополнительный контингент займется обеспечением безопасности региона и госграницы, в области уже развернуты солидные силы Минобороны и Росгвардии, рассказал Старовойт. Он счел риск вооруженного вторжения ВСУ небольшим

Фото: Иван Высочинский / ТАСС

В Курскую область направлен дополнительный контингент для защиты государственной границы с Украиной, он прибудет в ближайшие дни, заявил на планерке губернатор Роман Старовойт, пишет газета «Курские известия».

«Поручения даны, необходимо оказать всестороннюю поддержку по приему и размещению дополнительных сил и средств, чтобы военнослужащие как можно быстрее приступили к выполнению задач по защите государственной границы и обеспечению безопасности Курской области», — добавил глава региона.

Старовойт отметил при этом, что в Курской области уже сформирован солидный контингент сил и средств Минобороны, Росгвардии, пограничников (относятся к ФСБ) и иных ведомств.

Близлежащие к границе с Украиной населенные пункты Курской области регулярно подвергаются обстрелам, власти региона обвиняют в этом ВСУ. В частности, 24 января беспилотник сбросил взрывное устройство в селе Горналь, пострадали два человека. На следующий день под обстрел попал хутор Отруба, а 29 января под минометный обстрел попал поселок Краснооктябрьский. С октября в регионе введен средний режим реагирования.

В Курской области также формируют народные дружины, в них с конца февраля по декабрь прошлого года вступили 2 тыс. человек, рассказывал Старовойт. По его словам, обязанностью дружинников станет патрулирование улиц и территорий важных объектов. В конце января губернатор счел риск вооруженного вторжения с Украины невысоким. При этом на границе продолжается строительство фортификационных сооружений, продолжил он.