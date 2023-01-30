В Курскую область направили дополнительные войска для защиты границы

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Весь РБК Pro до -50%
Лента новостей
Курс евро на 31 января
EUR ЦБ: 75,78 (+0,37) Инвестиции, 16:14
Курс доллара на 31 января
USD ЦБ: 69,59 (+0,26) Инвестиции, 16:14
Sitronics Group рассказала о перспективах роботизации промышленности Пресс-релиз, 18:13
Военная операция на Украине. Главное Политика, 18:11
Чемпион мира по фристайлу погиб под лавиной в Японии Спорт, 18:07
«С трудом смотрела на экран». Дочь Полищук — о роли в сериале «Раневская» Life, 17:54
Авиакомпания Ryanair заявила о подготовке к возвращению на Украину Общество, 17:49
Как меняется IT-ландшафт российского бизнеса РБК и Tegrus, 17:41
В ЕС предупредили о «серьезных трудностях» из-за дешевого зерна с Украины Экономика, 17:35
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Индекс Мосбиржи превысил 2200 пунктов Инвестиции, 17:34
Цены на новый «Москвич»: сколько будут стоить модели российского бренда Авто, 17:33
BP спрогнозировала рост доли ОПЕК в мировой добыче нефти почти в два раза Инвестиции, 17:31
Санкции не помешают Olympus вести медицинский бизнес в России Бизнес, 17:26
Еда вышла из ресторанов: три важных тренда на рынке фудсервиса РБК и Черкизово, 17:18
Китайский экономист призвал власти пересмотреть запрет на криптовалюты Крипто, 17:16
Минобороны заявило об экспериментах США с ВИЧ на украинских военных Политика, 17:13
Военная операция на Украине ,  
0 

В Курскую область направили дополнительные войска для защиты границы

Курский губернатор Старовойт сообщил о прибытии дополнительных сил для защиты границы
Дополнительный контингент займется обеспечением безопасности региона и госграницы, в области уже развернуты солидные силы Минобороны и Росгвардии, рассказал Старовойт. Он счел риск вооруженного вторжения ВСУ небольшим
Фото: Иван Высочинский / ТАСС
Фото: Иван Высочинский / ТАСС

В Курскую область направлен дополнительный контингент для защиты государственной границы с Украиной, он прибудет в ближайшие дни, заявил на планерке губернатор Роман Старовойт, пишет газета «Курские известия».

«Поручения даны, необходимо оказать всестороннюю поддержку по приему и размещению дополнительных сил и средств, чтобы военнослужащие как можно быстрее приступили к выполнению задач по защите государственной границы и обеспечению безопасности Курской области», — добавил глава региона.

Старовойт отметил при этом, что в Курской области уже сформирован солидный контингент сил и средств Минобороны, Росгвардии, пограничников (относятся к ФСБ) и иных ведомств.

Близлежащие к границе с Украиной населенные пункты Курской области регулярно подвергаются обстрелам, власти региона обвиняют в этом ВСУ. В частности, 24 января беспилотник сбросил взрывное устройство в селе Горналь, пострадали два человека. На следующий день под обстрел попал хутор Отруба, а 29 января под минометный обстрел попал поселок Краснооктябрьский. С октября в регионе введен средний режим реагирования.

В Курской области также формируют народные дружины, в них с конца февраля по декабрь прошлого года вступили 2 тыс. человек, рассказывал Старовойт. По его словам, обязанностью дружинников станет патрулирование улиц и территорий важных объектов. В конце января губернатор счел риск вооруженного вторжения с Украины невысоким. При этом на границе продолжается строительство фортификационных сооружений, продолжил он.

В Курскую область направили дополнительные войска для защиты границы
В Курскую область направили дополнительные войска для защиты границы

Читайте на РБК Pro
Что будет с экономикой России в ближайшие 10 лет: два основных сценария
«Мне грустно. Несите торт!»: почему на фоне стресса тянет на сладкое
Илон Маск: «Будущее не может быть лишь чередой ничтожных событий»
Почему путь к когнитивному и ментальному здоровью лежит через желудок
Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Курская область Роман Старовойт госграница Украина
Материалы по теме
Старовойт сообщил о приходе российских военных в обстрелянный ВСУ поселок
Политика
Дипломат заявил о расширении границ СВО из-за помощи Запада Киеву
Политика
Клишас назвал странными поправки о записи на пересечение границы
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter