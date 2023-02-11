Один человек погиб при обстреле в Курской области
Курский губернатор Старовойт сообщил о гибели человека при обстреле в Суджанском районе
В Суджанском районе Курской области под обстрел со стороны Украины попала бригада строителей, один человек погиб, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в телеграм-канале.
«К сожалению, один человек из бригады строителей погиб. Также есть раненый, он доставлен в Суджанскую ЦРБ, ему оказывается медицинская помощь», — сказано в сообщении.
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