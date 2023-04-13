Губернатор сообщил об обстреле поселка в Курской области

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В Глушковском районе Курской области под обстрел попал поселок Краснооктябрьский, пострадал один дом. Об этом сообщил в телеграм-канале глава региона Роман Старовойт.

«Зафиксировано пять прилетов. Пострадавших нет, но осколками посечен фасад, окна и кровля дома. После оценки повреждений обязательно поможем хозяевам», — написал он.

Глушковский район Курской области граничит с Сумской областью Украины. После начала военных действий на Украине губернатор не раз сообщал об обстрелах. В начале апреля под удар попал и поселок Краснооктябрьский — тогда населенный пункт остался без света из-за обстрела. Пострадавших не было, здания ущерба не получили.

В Курской области действуют средний уровень реагирования и бессрочный высокий уровень террористической опасности.