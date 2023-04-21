Брянский губернатор Богомаз: беспилотник ВСУ упал на территорию жилого дома в Клинцах

Украинский беспилотник упал на территорию жилого дома в Брянской области

Фото: Яндекс.Карты

На территорию жилого дома в городе Клинцы упал беспилотник вооруженных сил Украины. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

«Пострадавших нет. Имеются частичные разрушения домовладения, выбиты стекла», — уточнил он.

18 апреля Богомаз также сообщал об атаке беспилотника ВСУ. Дрон нанес удар по военкомату городского округа Новозыбков. Пострадавших не было, но здание частично повреждено, от удара выбило стекла.

Утром 17 апреля брянский губернатор рассказал о попытке незаконно пересечь границу близ села Запесочье Погарского района. Нарушитель подорвался на одной из мин, которые российские военные установили для обеспечения безопасности жителей приграничных населенных пунктов.