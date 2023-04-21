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Медведев пригрозил министру обороны ФРГ парадом в Берлине

Медведев предложил министру обороны Германии быть готовым к российскому параду в Берлине
Так замглавы российского Совбеза ответил на слова министра обороны Германии Бориса Писториуса, который назвал «совершенно нормальным» случай, если ВСУ решат атаковать российскую территорию, например для перерезания путей снабжения
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев (Фото: Алексей Майшев / ТАСС)

Министр обороны Германии Борис Писториус, «который хочет напасть на Россию», должен быть готов к российскому параду в Берлине, написал в Twitter заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Писториус ранее назвал «совершенно нормальным», если ВСУ атакуют российскую территорию.

«Министр обороны Германии, не особо задумываясь, ляпнул что-то о военных действиях на нашей территории. Он, несомненно, завидует славе военачальников третьего рейха», — написал Медведев.

Замглавы Совбеза посоветовал Писториусу вспомнить историю и добавил: «Немец, который хочет напасть на Россию, должен быть готов к нашему параду в Берлине».

В интервью телеканалу ZDF Писториус выразил мнение, что подвергшаяся нападению сторона вправе заходить на территорию противника. Так может поступить и Украина. «До тех пор, пока атакам не подвергаются города, мирные люди, гражданские объекты, с этим придется смириться», — считает министр обороны Германии.

О готовности при необходимости наносить удары по территории России в декабре заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Позже он говорил, что Киеву следует уничтожать объекты в России, которые наносят ущерб Украине.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон не помогал Киеву в нанесении ударов по России и не поощрял их, а в Пентагоне указали, что не передавали Украине разведданные для подобных атак. В то же время в правительстве Британии сообщили, что считают допустимыми удары украинских сил по «законным военным целям» в России.

С начала военной операции обстрелам со стороны Украины неоднократно подвергались приграничные регионы, в том числе Крым, Брянская, Белгородская и Курская области. В октябре в результате взрыва грузовика оказался поврежден Крымский мост и погибли четыре человека. Президент Владимир Путин назвал произошедшее терактом, за которым стоят спецслужбы Украины. Киев это отрицал.

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В декабре Минобороны сообщило об ударах беспилотниками по аэродромам в Рязанской и Саратовской областях. Три человека погибли, повреждения получили обшивки двух самолетов. The Washington Post со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника также сообщила, что за атаками стоит Киев.

В начале апреля в Санкт-Петербурге при взрыве в кафе погиб военкор Владлен Татарский (Максим Фомин), который освещал военную операцию. Пострадали несколько десятков человек. По версии Национального антитеррористического комитета (НАК), теракт спланировали спецслужбы Украины. Главная подозреваемая по делу Дарья Трепова находится под арестом.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Дмитрий Медведев Борис Писториус Военная операция на Украине Германия
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