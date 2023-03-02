Пентагон опроверг передачу Киеву разведданных для ударов по России

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США не передают Украине разведывательные данные для нанесения ударов по российской территории. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер (трансляция шла в Twitter Пентагона).

«Я видел некоторые сообщения в прессе со словами российских должностных лиц, утверждающих, что США предоставляют [Киеву] данные для проведения подобных операций. <...> Я могу со всей уверенностью заявить, что идея о том, что мы предоставляем Украине разведданные или информацию для нанесения ударов по объектам на территории России, является абсурдом», — сказал Райдер.

Касаемо самих ударов и вылазке диверсантов, Райдер заявил, что Пентагону неизвестно, проводила ли их Украина. Он перенаправил вопрос украинским властям.

«Мы сосредоточены на том, чтобы предоставить Украине возможности, необходимые им для борьбы на [территории] Украины для защиты своей суверенной территории», — добавил пресс-секретарь.

Кроме того, представитель Пентагона отказался комментировать приписываемые Украине или США операции, «которые могли или не могли иметь место в Белоруссии или в других местах».

При этом власти США не считают российским Крым, вошедший в состав России по итогам референдума в 2014-м, а также новые регионы — ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области, которые вошли в состав страны после референдума осенью 2022-го.

За последние сутки несколько регионов России столкнулись с атакой беспилотников. В частности, в конце февраля беспилотник упал рядом с деревней Губастово под Коломной. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев предположил, что целью беспилотника мог быть объект гражданской инфраструктуры. Жертв и разрушений на земле не было. В ночь на 1 марта два беспилотника упали на территории воинской части в Крыму.