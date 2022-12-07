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WP сообщила о причастности Украины к атакам на аэродромы России

WP: Украина причастна к ударам по российским аэродромам
Об атаках украинских беспилотников на аэродромы в Рязанской и Саратовской областях Минобороны сообщило 5 декабря. Украина официально не брала на себя ответственность за произошедшее
Сотрудники полиции у въезда на аэродром Дягилево
Сотрудники полиции у въезда на аэродром Дягилево (Фото: Александр Рюмин / ТАСС)

Высокопоставленный украинский чиновник подтвердил газете The Washington Post, что за атаками на аэродромы в России стоит Киев. Официально Украина не брала на себя ответственность за произошедшее, указывает издание.

5 декабря Минобороны России сообщило о предпринятых Украиной «попытках нанесения ударов» реактивными беспилотниками по военным аэродромам «Дягилево» в Рязанской области и «Энгельс» в Саратовской области. Обломки перехваченных дронов при падении повредили обшивку корпусов двух самолетов, погибли трое военнослужащих, еще четыре — пострадали.

6 декабря после атаки беспилотника «в районе курского аэродрома» загорелся нефтенакопитель, сообщал губернатор Курской области Роман Старовойт. В администрации Курска РБК говорили, что площадь пожара составила 500 кв. м. Минобороны произошедшее в Курской области не комментировало.

После начала спецоперации приграничные районы России не раз подвергались обстрелам, о чем сообщали, в том числе, власти Белгородской, Брянской и Курской областей.

В апреле два украинских вертолета атаковали нефтебазу в Белгороде, говорил губернатор региона Вячеслав Гладков и подтверждали в Минообороны. Удар привел к пожару, который тушили сутки. Украинский президент Владимир Зеленский, отвечая на вопрос об атаке, сказал, что не обсуждает приказы в качестве главнокомандующего или главы государства»

В октябре на Крымском мосту взорвался грузовик, в результате чего погибли четыре человека и оказались повреждены два пролета автомобильной части моста. Российские власти назвали произошедшее терактом и обвинили в его организации украинские спецслужбы. Киев причастность к этому отрицал.

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В конце того же месяца украинские беспилотники атаковали корабли Черноморского флота и гражданские суда в бухте Севастополя, сообщали в Минообороны. Никто не пострадал, говорили местные власти. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, отвечая на вопрос об атаке, заявил, что к ней причастны «люди доброй воли».

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Военная операция на Украине дроны атака
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Реклама, Рекламодатель ПАО Сбербанк.

Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

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