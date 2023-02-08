Глава СНБО Украины призвал наносить удары по объектам в России

Киев должен атаковать объекты в России, которые наносят ущерб Украине. Об этом в интервью Reuters заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

«Если есть объект (на территории России. — РБК), который наносит ущерб нашей стране, мы должны уничтожить эти объекты», — заявил Данилов.

В декабре Данилов также говорил о готовности ВСУ наносить удары по территории России.

В январе Пентагон одобрил новый пакет военной помощи Украине на $2,2 млрд, куда вошли самонаводящиеся ракеты GLSDB (Ground Launched Small Diameter Bomb) с дальностью стрельбы более 150 км. Они позволяют ВСУ наносить удары вглубь российской территории.

МИД России предупреждал, что в случае начала поставок на Украину ракет большей дальности США перейдут «красную черту» и превратятся в одну из сторон конфликта.

2 февраля министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев готов дать гарантии не применять дальнобойные ракеты для обстрела территории России. При этом Украина и страны Запада не признают присоединение к России Крыма в 2014 году, а также ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в 2022-м.



С начала спецоперации на Украине регулярным обстрелам подвергаются приграничные регионы России, в частности — Белгородская, Брянская и Курская области. В Крыму подвергался атакам беспилотников. Указом президента в восьми приграничных регионах в октябре был введен уровень «среднего реагирования».