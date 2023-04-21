В Минобороны Украины признали продвижение российских сил в Артемовске

Артемовск остается «самым горячим местом», где ведутся ожесточенные бои, сообщила замглавы Минобороны Украины. По ее словам, российские силы продвигаются на некоторых участках

Фото: Валентин Спринчак / ТАСС

Российские войска продвигаются на некоторых участках линии соприкосновения в Артемовске. Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

«Cамым горячим местом остается Бахмут [украинское название Артемовска]. Там сейчас ведутся ожесточенные бои <...> На отдельных участках [ВС России] продвигаются», — написала она в телеграм-канале.

Генштаб ВС Украины также признавал «частичный успех» российских военных в Артемовске. Президент Украины Владимир Зеленский говорил об «очень сложной» обстановке в городе и обещал, что в случае «более горячих событий и опасности потери личного состава и окружения» будут приняты «правильные решения».

Ранее 21 апреля советник главы ДНР Ян Гагин сообщил, что российские военные взяли в котел группировку ВСУ в Артемовске. Бойцам ЧВК «Вагнер» удалось выйти к дороге Артемовск — Часов Яр, по которой шло снабжение группировки ВСУ и взять под контроль несколько сотен метров. «Крышка котла, по сути, захлопнулась», — добавил он.

Гагин 19 апреля заявил, что российские войска контролируют около 90% территории города.

Минобороны России сообщали, что подразделения ВДВ блокировали Артемовск с северной и южной окраин. В западной части города штурмовые отряды в течение последних суток продолжали вести бои, уточнили 21 апреля в российском министерстве.

Бои за Артемовск продолжаются уже много месяцев. И российская, и украинская сторона называли их ожесточенными.

The Washington Post со ссылкой на утекшие в Сеть документы Пентагона писала, что США с января предупреждали Украину, что Артемовск невозможно удержать. В Вашингтоне говорили, что украинские войска рискуют попасть в окружение, если не отступят «в течение следующего месяца». Киев проигнорировал предупреждение, уточнила газета.