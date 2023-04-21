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WP сообщила о предложении США отступить из Бахмута из-за риска окружения

WP: США предупреждали Киев, что он не сможет удержать Бахмут, и предлагали отступить
Украинские войска рискуют попасть в окружение, если они не отступят «в течение следующего месяца», предупреждали в Вашингтоне, пишет газета со ссылкой на слитые данные американской разведки

США с января предупреждали Украину о том, что она не сможет удержать Бахмут (российское название — Артемовск), пишет The Washington Post со ссылкой на слитые документы американской разведки.

По мнению Вашингтона, украинские войска рискуют попасть в окружение, если они не отступят «в течение следующего месяца». В просочившемся в Сеть документе с грифом «Совершенно секретно» говорится, что «постоянное» продвижение России с ноября «поставило под угрозу способность Украины удерживать город».

Однако Киев проигнорировал предупреждения, пишет газета.

В начале марта министр обороны США Ллойд Остин отмечал, что Бахмут для Киева имеет больше символическое значение, чем стратегическое, поэтому его «падение <...> необязательно будет означать, что россияне переломят ход этого конфликта». Тогда же генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не исключал, что город «падет в ближайшие дни».

19 апреля в российском Минобороны заявили, что подразделения воздушно-десантных войск блокировали город с северной и южной окраин. Штурмовые отряды (такую формулировку ведомство до этого использовало в отношении ЧВК «Вагнер») взяли под контроль три квартала на северо-западе, юго-западе и в центре города, контратаки украинских войск были отбиты, утверждало ведомство.

Врио главы ДНР Денис Пушилин говорил, что в западных кварталах Бахмута идут ожесточенные бои. По словам его советника Яна Гагина, российские войска заняли около 90% территории города, а все дороги к нему контролирует российская артиллерия.

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В конце марта в Генштабе Вооруженных сил Украины признали «частичный успех» российских военных в Бахмуте. Президент Владимир Зеленский не раз отмечал, что в городе наблюдается очень сложная обстановка. В случае «еще более горячих событий и опасности потери личного состава и окружения» будут приняты «правильные решения», обещал он в начале апреля.

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Теги
Елена Чернышова
Артёмовск (Бахмут) США Украина
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