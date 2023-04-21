WP сообщила о предложении США отступить из Бахмута из-за риска окружения
США с января предупреждали Украину о том, что она не сможет удержать Бахмут (российское название — Артемовск), пишет The Washington Post со ссылкой на слитые документы американской разведки.
По мнению Вашингтона, украинские войска рискуют попасть в окружение, если они не отступят «в течение следующего месяца». В просочившемся в Сеть документе с грифом «Совершенно секретно» говорится, что «постоянное» продвижение России с ноября «поставило под угрозу способность Украины удерживать город».
Однако Киев проигнорировал предупреждения, пишет газета.
В начале марта министр обороны США Ллойд Остин отмечал, что Бахмут для Киева имеет больше символическое значение, чем стратегическое, поэтому его «падение <...> необязательно будет означать, что россияне переломят ход этого конфликта». Тогда же генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не исключал, что город «падет в ближайшие дни».
19 апреля в российском Минобороны заявили, что подразделения воздушно-десантных войск блокировали город с северной и южной окраин. Штурмовые отряды (такую формулировку ведомство до этого использовало в отношении ЧВК «Вагнер») взяли под контроль три квартала на северо-западе, юго-западе и в центре города, контратаки украинских войск были отбиты, утверждало ведомство.
Врио главы ДНР Денис Пушилин говорил, что в западных кварталах Бахмута идут ожесточенные бои. По словам его советника Яна Гагина, российские войска заняли около 90% территории города, а все дороги к нему контролирует российская артиллерия.
В конце марта в Генштабе Вооруженных сил Украины признали «частичный успех» российских военных в Бахмуте. Президент Владимир Зеленский не раз отмечал, что в городе наблюдается очень сложная обстановка. В случае «еще более горячих событий и опасности потери личного состава и окружения» будут приняты «правильные решения», обещал он в начале апреля.