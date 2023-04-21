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Минобороны сообщило о боях штурмовых отрядов на западе Артемовска

Минобороны России сообщило о боях штурмовых отрядов в западной части Артемовска
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Штурмовые отряды в течение последних суток продолжали вести бои в западной части Артемовска, заявило Минобороны России.

«Воздушно-десантные войска пресекают попытки противника контратаковать на флангах и оказывают поддержку действиям штурмовых отрядов по овладению городом», — рассказали в ведомстве.

Бои за Артемовск идут несколько месяцев. Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый 15 апреля назвал их беспрецедентными. По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, ожесточенные бои продолжаются именно в западных кварталах.

Советник главы ДНР Ян Гагин 19 апреля заявил, что российские войска контролируют около 90% территории города. 21 апреля он сообщил, что военные взяли группировку ВСУ в Артемовске в котел. «Бойцы ЧВК «Вагнер» вышли к дороге Артемовск — Часов Яр, по которой шло снабжение группировки ВСУ. Под контроль взято несколько сотен метров, что делает невозможным снабжение гарнизона [ВСУ]», — рассказал Гагин.

Президент Украины Владимир Зеленский в начале апреля пообещал принять «правильные решения», если будет «момент еще более горячих событий и опасность потери личного состава и окружения».

Минобороны сообщило о боях штурмовых отрядов на западе Артемовска
Минобороны сообщило о боях штурмовых отрядов на западе Артемовска

 

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Артёмовск (Бахмут) Украина Минобороны ДНР
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