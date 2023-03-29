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Генштаб ВСУ признал частичный успех российских войск в Артемовске

Генштаб ВСУ признал частичный успех российских военных в Артемовске
Российские военные продолжают штурм Артемовска, «имея частичный успех», признали в Генштабе ВСУ
Фото: Валентин Спринчак / ТАСС
Фото: Валентин Спринчак / ТАСС

Российские военные добились «частичного успеха» при штурмовых действиях в Артемовске (украинское название — Бахмут). Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВС Украины на странице в Facebook (принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией и запрещенной в стране).

«[ВС России] продолжают штурмовые действия города Бахмут, имеют частичный успех», — сообщил украинский Генштаб.

Ранее 29 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что при утрате ВСУ контроля над Артемовском Киев столкнется с международным и внутриполитическим давлением, направленным на компромисс с Москвой. Он предположил, что российский лидер Владимир Путин «продаст эту победу Западу, своему обществу, Китаю, Ирану».

После этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Киев сам определяет собственные приоритеты, а Москва продолжает военную операцию на Украине. По его словам, российские цели могут достигаться как военными, так и политико-дипломатическими путями.

Говоря о потенциальной длительности конфликта, Песков ответил, что если речь идет о противостоянии с недружественными странами, о гибридной войне, «то это надолго».

Бои за Артемовск идут в течение нескольких месяцев. В начале марта власти Украины решили не отступать из города. Зеленский тогда говорил, что при сдаче города российские военные смогут значительно продвинуться: «Это была бы открытая дорога в другие города на донецком направлении».

В то же время в Минобороны США посчитали роль Артемовска больше символической, чем стратегической. В Пентагоне сочли, что если Россия возьмет населенный пункт, то это необязательно будет означать перелом в конфликте. Аналогичного мнения придерживается руководство НАТО.

В Минобороны России при этом отмечают, что взятие Бахмута позволит проводить «дальнейшие наступательные действия вглубь обороны ВСУ». По словам министра обороны Сергея Шойгу, город является важным узлом обороны ВСУ.

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Теги
Виктория Громова Виктория Громова
Артёмовск (Бахмут) ВСУ ВС России Генштаб
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