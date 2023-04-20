Пушилин заявил об ожесточенных боях на западе Артемовска

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В западных кварталах Артемовска (украинское название — Бахмут) продолжаются ожесточенные бои, заявил «РИА Новости» врио главы ДНР Денис Пушилин.

«ЧВК «Вагнер» продолжает движение вперед — причем и днем, и ночью», — добавил он.

Бои за Артемовск идут несколько месяцев. В последние дни Минобороны несколько раз сообщало о взятии под контроль кварталов города.

19 апреля советник Пушилина Ян Гагин заявил, что российские войска взяли около 90% территории Артемовска, а все дороги к нему контролирует российская артиллерия. В тот же день Минобороны сообщило, что подразделения ВДВ блокировали населенный пункт с северной и южной окраин.

Украинские власти оценивают обстановку в городе как сложную. Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый 15 апреля назвал бои в Артемовске «беспрецедентными за последнее десятилетие». Президент Владимир Зеленский обещал принять «правильные решения», если будут «более горячие события и опасность потери личного состава».