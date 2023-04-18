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Минобороны сообщило о контроле еще над тремя кварталами Артемовска

Минобороны: штурмовые отряды овладели тремя кварталами Артемовска
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Штурмовые отряды овладели еще тремя кварталами в северной, центральной и южной частях Артемовска (Бахмута). Об этом сообщает Минобороны России.

«Воздушно-десантные войска и подразделения Южной группировки войск оказывали поддержку действиям штурмовых отрядов по освобождению города и пресекали попытки противника контратаковать с флангов», — добавили в ведомстве.

На донецком направлении украинская сторона за сутки потеряла более 290 своих военнослужащих и иностранных наемников, а также боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», артиллерийскую систему М777 и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

На купянском направлении ВСУ потеряли до 35 военных, на краснолиманском — более 80, на южнодонецком и запорожском — до 30 бойцов, на херсонском — свыше 25. За сутки украинская армия на этих направлениях лишилась в том числе двух самоходных гаубиц М109 Paladin, артиллерийской системы М777, двух гаубиц Д-20 и двух гаубиц Д-30.

Накануне Минобороны сообщало о взятии под контроль штурмовыми отрядами двух кварталов на северо-западе и в центре Артемовска, а днем ранее — двух кварталов в северо-западной и юго-восточной частях города.

Ведомство также отмечало, что боевые действия ЧВК в Артемовске ведет при поддержке подразделений ВДВ. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин на прошлой неделе говорил, что российские силы контролируют более 80% Артемовска.

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Минобороны сообщило о контроле еще над тремя кварталами Артемовска
Минобороны сообщило о контроле еще над тремя кварталами Артемовска

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