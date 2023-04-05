Зеленский допустил «правильные решения» при окружении Артемовска

Для украинской стороны в боях за Артемовск главное — сохранить личный состав, при угрозе окружения города командование примет «правильные решения», сказал Зеленский. Часть территории Артемовска уже контролируют силы ЧВК «Вагнер»

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Для украинской армии в Артемовске (укр. Бахмут) сложилась самая сложная ситуация, главная цель там — сохранить личный состав, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с польским коллегой Анджеем Дудой.

«Для меня главное — не потерять наших военных. И безусловно, если будет момент еще более горячих событий и опасность потери личного состава и окружения, то, безусловно, будут приняты правильные решения», — сказал он (цитата по УНИАН).

Он отметил, что обстановка в городе постоянно меняется, там применяется много вооружений, периодически возникает их дефицит.

За последние месяцы российские войска взяли под контроль несколько населенных пунктов под Артемовском, а также некоторые районы города. В этом районе активно действуют силы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Ее основатель Евгений Пригожин 8 марта сообщил, что ЧВК контролирует восточную часть города за рекой Бахмутка, 3 апреля он заявил о поднятии российского флага над администрацией города. В «западных кварталах» еще остаются украинские военные, указал Пригожин.

29 марта Генштаб ВСУ признал, что российские войска имеют «частичный успех» в данном районе. Зеленский в тот же день сказал, что если Украина оставит Бахмут, то власти страны столкнутся с подталкиванием их к «компромиссу» с Россией.

Кремль в ответ на это заявил, что Киев «сам расставляет свои приоритеты». Спецоперация продолжится, и российским солдатам, которые проявляют «чудеса героизма» в Артемовске, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пожелал успеха.