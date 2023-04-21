В ДНР заявили о взятии в котел группировки ВСУ в Артемовске

Фото: Валентин Спринчак / ТАСС

Российские военные взяли в котел группировку ВСУ в Артемовске (украинское название — Бахмут). Об этом ТАСС сообщил советник главы ДНР Ян Гагин.

«Бойцы ЧВК «Вагнер» вышли к дороге Артемовск — Часов Яр, по которой шло снабжение группировки ВСУ. Под контроль взято несколько сотен метров, что делает невозможным снабжение гарнизона [ВСУ]. Таким образом, крышка котла, по сути, захлопнулась», — рассказал он.

Бои за Артемовск продолжаются несколько месяцев. И российская, и украинская сторона называли их ожесточенными.

19 апреля Минобороны России заявило, что подразделения ВДВ блокировали Артемовск с северной и южной окраин. Гагин в тот же день сказал, что российские войска контролируют около 90% территории города.

Газета The Washington Post со ссылкой на утекшие в Сеть документы Пентагона писала, что США с января предупреждали Украину о невозможности удержать Артемовск. В Вашингтоне говорили, что украинские войска рискуют попасть в окружение, если не отступят «в течение следующего месяца». Однако, как уточнила газета, Киев проигнорировал предупреждение.

В конце марта в Генштабе вооруженных сил Украины заявили о «частичном успехе» российских военных в Бахмуте. Президент Владимир Зеленский неоднократно говорил, что в городе очень сложная обстановка, и пообещал, что в случае «более горячих событий и опасности потери личного состава и окружения» будут приняты «правильные решения».