Выборы на Украине , 14:30
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К Зеленскому в штаб пришла полиция
Полиция Украины пришла в штаб к Владимиру Зеленскому, который на избирательном участке продемонстрировал заполненный бюллетень. В ведомстве считают, что он умышленно нарушил тайну голосования.
К кандидату в президенты Украины Владимиру Зеленскому в его избирательный штаб в конгрессно-выставочном центре «Парковый» в Киеве пришла полиция. Об этом сообщает корреспондент РБК из штаба.
Владимир Зеленский сидит в штабе и заполняет бумаги для протокола.
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