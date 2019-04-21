К Зеленскому в штаб пришла полиция

К Зеленскому в штаб пришла полиция

Полиция Украины пришла в штаб к Владимиру Зеленскому, который на избирательном участке продемонстрировал заполненный бюллетень. В ведомстве считают, что он умышленно нарушил тайну голосования.

Фото: Елизавета Антонова / РБК

К кандидату в президенты Украины Владимиру Зеленскому в его избирательный штаб в конгрессно-выставочном центре «Парковый» в Киеве пришла полиция. Об этом сообщает корреспондент РБК из штаба.

Владимир Зеленский сидит в штабе и заполняет бумаги для протокола.

Материал дополняется