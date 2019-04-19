Кроме шуток: с чем Порошенко и Зеленский подошли ко второму туру

В подавляющем большинстве регионов Зеленский лидировал с заметным преимуществом. Исключение составили пять областей, например, в Львовской Порошенко удалось набрать более 35% голосов против 12% у Зеленского. В столице страны Киеве голоса распределились примерно одинаково.

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Что обещают кандидаты

Перед первым туром РБК проанализировал предвыборные программы. Главными в них стали три темы — проблемы Крыма и военный конфликт в Донбассе, политические реформы и экономическое положение страны. Позиция Порошенко и Зеленского относительно Крыма и Донбасса почти не отличается: оба выступают за возвращение полуострова в состав Украины и урегулирование ситуации в самопровозглашенных ЛНР и ДНР.

РБК также проанализировал количество агрессивных заявлений кандидатов в адрес России.

Что говорят соцопросы

Опросы показывают укрепление позиций Зеленского. В прогнозе на второй тур независимой социологической служба «Рейтинг», опубликованном 11 апреля, указано, что 83% опрошенных считают, что стране нужны радикальные изменения, и только 6% убеждены, что все должно остаться как есть. Ожидания радикальных изменений доминируют у представителей всех региональных, возрастных и электоральных групп, следует из результатов. Отвечая на вопрос, за кого из этих кандидатов вы будете голосовать во втором туре выборов, 51% сказали, что за Зеленского, 21% — за Порошенко. Еще 18% не определились, а 10% не намерены голосовать. В опросе приняли участие 3000 респондентов, он проводился после первого тура (5–10 апреля). Опрос, опубликованный той же службой «Рейтинг» 18 апреля показал, что рейтинг Зеленского вырос до 52%, Порошенко сократился до 19%. 19% — не определились, 10% — не намерены голосовать. Среди тех, кто намерен голосовать во втором туре 58% проголосуют за шоумена, 22% — за президента, еще 20% — не определились.

Опубликованный 16 апреля опрос Киевского международного института социологии (КМИС) показал почти трехкратное преимущество Зеленского над Порошенко. Согласно полученным данным, Зеленского готовы поддержать 72,2% избирателей, за Порошенко — 25,4%. Еще 2,4% украинцев испортили бы бюллетени.

В ходе экзитпола в первом туре по заказу телеканалов 112 и NewsOne проголосовавших также просили ответить, кого они поддержат во втором туре, если в него выйдут Зеленский и Порошенко. 49,4% заявили, что поддержат шоумена, 19,8% — за Порошенко.

Как устроены выборы на Украине

Как проходят выборы Президент Украины избирается сроком на пять лет. Один человек не может быть избран президентом больше, чем на два срока подряд. Правом голоса обладают все граждане страны, достигшие 18 лет, за исключением признанных судом недееспособными. Для голосования надо показать удостоверение личности (паспорт, загранпаспорт или другой документ).

Кто имеет право баллотироваться на пост президента Выдвинуться можно от политической партии или как самовыдвиженец. Президентом Украины может быть избран гражданин республики, достигший на день выборов тридцати пяти лет, имеющий право голоса, владеющий государственным языком и проживающий на Украине в течение десяти последних лет перед днем выборов. Участник выборов должен внести в ЦИК денежный залог в размере 2,5 млн гривен (более $90 тыс.). Подача заявок на регистрацию завершилась 3 февраля, 8 февраля ЦИК объявила, кто был допущен к выборам. До 8 марта кандидаты имели право отказаться от участия. В итоге до первого тура дошли 39 кандидатов, во второй вышли два.

Как голосуют Крым и Донбасс и голосую​т ли По данным государственного реестра избирателей, на 1 января 2019 года на всей территории Донбасса проживают около 5 млн избирателей, а в Крыму — 1,5 млн. Голосовать на не контролируемых Украиной территориях они не смогут, участки не будут организованы. В соответствии с законом «Об обеспечении прав, свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированных территориях Украины» в голосовании смогут принять участие жители ДНР, ЛНР, Крыма и Севастополя, но для этого им нужно будет за несколько дней до выборов приехать в любой подконтрольный Украине город и подать заявление о временном изменении места голосования.