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Chevron $146 (+21,36%) прогноз Morgan Stanley к 01.04.20 Купить
Costco $270 (+11,72%) прогноз UBS к 08.03.20 Купить
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Выборы на Украине ,  
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Опрос показал почти трехкратное преимущество Зеленского над Порошенко
Победитель первого тура президентских выборов на Украине Владимир Зеленский, по результатам опроса, лидирует и перед вторым туром. Он опережает своего оппонента Петра Порошенко почти в три раза
Владимир Зеленский (Фото: Stepan Franko / EPA / ТАСС)

Кандидат в президенты Украины актер Владимир Зеленский опережает своего конкурента по второму туру действующего президента Петра Порошенко, свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) в преддверии второго тура выборов.

Согласно полученным данным, Зеленского готовы поддержать 72,2% избирателей, за Порошенко — 25,4%. Еще 2,4% украинцев испортили бы бюллетени.

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Основные разногласия между Порошенко и Зеленским в преддверии второго тура выборов развернулись вокруг готовящихся дебатов. Стороны не могут прийти к общему мнению по поводу даты их проведения. Изначально дебаты Зеленского и Порошенко на стадионе «Олимпийский» были запланированы на 19 апреля. Однако действующий президент зовет своего оппонента провести их раньше.

Впрочем, дебаты между кандидатами считают определяющими для своего выбора лишь 14,9% респондентов. Более половины опрошенных (51,3%) ответили, что дебаты не являются важными для выбора, за кого голосовать.

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Кроме того, социологи поинтересовались у украинцев, какие шаги они ожидают от президента в первые 100 дней. Пятерка самых популярных шагов распределилась так:

  • снизить тарифы на коммунальные услуги (39,1%);
  • внести в парламент законопроекты о снятии неприкосновенности с депутатов, судей, президента (35,5%);
  • начать или ускорить расследование наиболее резонансных коррупционных преступлений (32,4%);
  • начать переговоры с Россией (23,3%);
  • снизить зарплату топ-чиновникам (18,4%).

Наименее популярным ответом оказался вариант «начать переговоры о вступлении в ЕС». Важным этот шаг в первые 100 дней работы избранного президента на посту посчитали лишь 3,3% опрошенных.

Второй тур выборов на Украине состоится в это воскресенье, 21 апреля. По результатам первого тура наибольшее число голосов набрал Зеленский — 30,24% голосов, Порошенко поддержали 15,95% избирателей. Оба кандидата вышли во второй тур выборов.

Автор: Мария Бондаренко
Теги: Владимир Зеленский, Петр Порошенко, выборы президента, Украина
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