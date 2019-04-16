Опрос показал почти трехкратное преимущество Зеленского над Порошенко

Победитель первого тура президентских выборов на Украине Владимир Зеленский, по результатам опроса, лидирует и перед вторым туром. Он опережает своего оппонента Петра Порошенко почти в три раза

Владимир Зеленский (Фото: Stepan Franko / EPA / ТАСС)

Кандидат в президенты Украины актер Владимир Зеленский опережает своего конкурента по второму туру действующего президента Петра Порошенко, свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) в преддверии второго тура выборов.

Согласно полученным данным, Зеленского готовы поддержать 72,2% избирателей, за Порошенко — 25,4%. Еще 2,4% украинцев испортили бы бюллетени.

Основные разногласия между Порошенко и Зеленским в преддверии второго тура выборов развернулись вокруг готовящихся дебатов. Стороны не могут прийти к общему мнению по поводу даты их проведения. Изначально дебаты Зеленского и Порошенко на стадионе «Олимпийский» были запланированы на 19 апреля. Однако действующий президент зовет своего оппонента провести их раньше.

Впрочем, дебаты между кандидатами считают определяющими для своего выбора лишь 14,9% респондентов. Более половины опрошенных (51,3%) ответили, что дебаты не являются важными для выбора, за кого голосовать.