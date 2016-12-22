МИД России заявил о выехавших в сирийскую Думу инспекторах ОЗХО

Специалисты ОЗХО выдвинулись в Думу, где 7 апреля произошла возможная химатака. МИД России ожидает от них «максимально беспристрастного расследования всех обстоятельств произошедшего»

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Утром в субботу, 21 апреля, инспекторы Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) выдвинулись в сирийскую Думу, где, предположительно, произошла химическая атака. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она обратила внимание на то, что это произошло спустя 11 дней после того, как Дамаск обратился в ОЗХО с просьбой направить инспекторов в Думу.​ «Такие задержки в столь резонансном деле, чем бы они ни мотивировались, считаем недопустимыми», — заявила Захарова. По ее словам, безопасность миссии организации была гарантирована как Сирией, так и командованием российского военного контингента в этой стране.

«Ожидаем от инспекторов Организации максимально беспристрастного расследования всех обстоятельств произошедшего в городе Дума и скорейшего представления объективного доклада», — добавила Захарова. Она также попросила западных коллег «воздерживаться от действий», которые препятствуют расследованию инцидента в Думе.

Эксперты ОЗХО прибыли в Дамаск еще 14 апреля, однако с тех пор им так и не удалось начать расследование инцидента в Сирии. Так, 18 апреля, сотрудников службы безопасности ООН обстреляли в Восточной Гуте — пригороде сирийской столицы. После этого миссию инспекторов ОЗХО отложили.

В то же время сирийское госагентство SANA еще 17 апреля сообщало, что специалисты ОЗХО заходят в Думу. В тот же день Захарова сказала, что «инспекторы уже в Думе». 19 апреля она говорила, что «специалисты ОЗХО только приступают к работе» в Думе.

США обвиняли Россию и Сирию в препятствовании доступу инспекторов ОЗХО в Думу. Кроме того, заявляла 19 апреля представитель Госдепа Хизер Нойерт, Россия работала с сирийскими властями, чтобы те «дезинфицировали места вероятных атак и устранили изобличающие свидетельства применения химического оружия».