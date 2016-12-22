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В Сирии погиб корреспондент ЧГТРК «Грозный»
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В Сирии погиб корреспондент ЧГТРК «Грозный»
Общество, 20 апр, 23:42
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В Сирии погиб корреспондент ЧГТРК «Грозный»

В Дамаске погиб корреспондент Чеченской государственной телерадиокомпании «Грозный», гражданин Сирии Ихаб Балан. Об этом говорится в сообщении на странице главы Чечни Рамзана Кадырова в соцсети «ВКонтакте».

Отмечается, что Балана убили «прицельным выстрелом» перед пятничной молитвой. Кадыров выразил соболезнования семье погибшего и коллективу ЧГТРК «Грозный». В сообщении указывается, что мать Рамзана Кадырова Аймани распорядилась оказать поддержку семье Балана. По словам главы Чечни, террористы «в очередной раз показали свое истинное лицо, убив молодого человека самой мирной профессии».

В июле 2017 года в сирийской провинции Хомс при обстреле боевиками «Исламского государства» (запрещенная в России террористическая организация) погиб 22-летний корреспондент RT Arabic (входит в структуру российского телеканала RT) Халед аль Хатыб. Ранения получил оператор RT Arabic Муутаз Якуб. Журналист погиб во время освещения операции против боевиков «Исламского государства».

Теги: Сирия , ЧГТРК «Грозный» , корреспондент , смерть
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