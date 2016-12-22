Лавров обвинил коалицию в подрыве межсирийских переговоров в Женеве

Удар западной коалиции по Сирии подорвал межсирийские переговоры в Женеве. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Этот агрессивный акт осложнил многое, в том числе тот мандат, которым занимается по поручению генсека ООН его спецпосланник по Сирии Стаффан де Мистура», — сказал министр.

По словам Лаврова, после сочинского конгресса и трехстороннего саммита России, Ирана и Турции 4 апреля возобновление диалога в Женеве было близко. Страны Запада, по его словам, «бомбили не только выдуманные химические объекты в Сирии, но они бомбили и переговоры в Женеве».

14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли удар по Сирии. В Вашингтоне заявили, что атака стала ответом на применение химического оружия сирийским правительством. Целями для ударов стали предполагаемые объекты программы по производству химоружия и склады его хранения. Пентагон отчитался о полном успехе атаки.

Дамаск и Москва в ответ заявили, что около 70% запущенных ракет было сбито системами ПВО, а оставшиеся не смогли нанести значительный урон.

Информация о химической атаке в городе Дума появилась в начале апреля. Правозащитники обвинили в ней сирийское правительство.