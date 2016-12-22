Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Дальний Восток
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 63,63 61,69 EUR Нал. 78,30 75,87 USD Бирж. 62,05 +0,06 EUR Бирж. 76,55 +0,13 USD ЦБ. 61,43 -0,63 EUR ЦБ. 75,75 -1,01 EUR/USD 1,23 +0,00 BTC/USD Бирж. 7986,10 -114,60 MOEX 2175,16 -1,58% RTS 1104,51 -1,83% Brent 72,62 +0,58% DJIA 24360,14 -0,50% Nasdaq 7106,65 -0,47% FTSE 7264,56 +0,09%
Эксперты ОЗХО прибыли в Дамаск для работы по предполагаемой химатаке
Лента новостей
Лавров связал удары США с днем визита инспекторов ОЗХО 17:44, Политика В Ереване протестующие ворвались в здание Общественного радио Армении 17:38, Общество Пентагон рассказал о неспособности Сирии защититься от ударов 17:18, Политика МИД Китая прокомментировал ракетный удар США и их союзников по Сирии 17:14, Политика Тест: какая соцсеть исчезнет в 2018 году 17:01, РБК и Билайн Мужчина погиб под колесами поезда на станции метро «Университет» в Москве 16:36, Общество Толстой посоветовал лечиться корой дуба вместо западных лекарств 16:30, Общество Чемпионат России по футболу. «Зенит» — «Анжи». Онлайн 16:30, Спорт Путин указал Собянину на «хронические проблемы» Москвы 16:24, Политика «Локомотив» забил четыре гола «Динамо» в чемпионате России 15:57, Спорт Трамп прокомментировал удары по Сирии словами «миссия выполнена» 15:51, Политика Генштаб ВС России заявил о неучастии Франции в ударе по Сирии 15:49, Политика СМИ назвали время сбора экстренного заседания Совбеза ООН по Сирии 15:38, Политика МИД заявил о продолжении контактов с США после ударов по Сирии 15:09, Политика В Липецкой области разбился легкомоторный самолет 15:08, Деньги ЕС призвал Россию и Иран повлиять на Дамаск для предотвращения химатак 15:04, Политика Удар по сценарию Трампа: какие цели США поразили в Сирии 15:03, Политика Кто из министров живет не только на зарплату 15:00, Экономика Киев одобрил удары западной коалиции по Сирии 14:59, Политика СМИ опубликовали видео с последствиями ударов в Сирии 14:33, Общество СМИ узнали о планах экспертов ОЗХО отправиться в сирийскую Думу 14 апреля 14:26, Политика ЦСКА обвинил фотографа Reuters в клевете 14:21, Спорт Хантсман рассказал о связи Вашингтона с Москвой перед ударами по Сирии 14:09, Политика ОДКБ проведет экстренное заседание по ситуации в Сирии 14:05, Политика Радулов получил вызов в сборную России по хоккею после смены тренера 14:00, Спорт Турчак встретится с Асадом в Дамаске после ударов США 13:57, Политика Париж заявил об использованных в сирийской Думе «хлоре и других агентах» 13:35, Политика
Эксперты ОЗХО прибыли в Дамаск для работы по предполагаемой химатаке
Война в Сирии, 18:05
0
Эксперты ОЗХО прибыли в Дамаск для работы по предполагаемой химатаке

Эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) прибыли в Дамаск с целью установить наличие или отсутствие свидетельств предполагаемой атаки в сирийском городе Дума. Об этом сообщается на странице организации в Twitter.

«Команда миссии ОЗХО прибыла в Дамаск, чтобы начать свою работу», — говорится в сообщении.

О том, что инспекторы ОЗХО приедут в Сирию 14 апреля сообщало Reuters со ссылкой на источники. Они отмечали, что эксперты направятся в Думу, чтобы провести работу в связи с предполагаемой химатакой.

Последствия авиаудара западной коалиции по Сирии. Фотогалерея Еще 4 фото
Фотогалерея

США, Великобритания и Франция нанесли удар по объектам в Сирии в ночь на 14 апреля в ответ на предполагаемую химическую атаку в сирийской Думе, которая произошла 7 апреля. Военные действия были произведены до отправки инспекторов ОЗХО в Думу. Президент США Дональд Трамп обвинил в атаке на город президента Сирии Башара Асада и пригрозил, что он заплатит «большую цену». Американский лидер также раскритиковал Россию и Иран за поддержку сирийских властей.

Удары США по Сирии. Онлайн-трансляция
Общество

Трамп подчеркнул, что удары Вашингтона и его союзников по Сирии являются «прямым результатом» неспособности России удержать Асада от использования химоружия. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявляла, что военные действия являются «сигналом для каждого», кто решит использовать химоружие. Она пояснила, что военному решению «не было альтернативы».

Министр иностранных дел Сергей Лавров связал удары США, Франции и Великобритании с днем визита экспертов ОЗХО. «Всем понятно, что это произошло за день до того, как инспекторы ОЗХО, уже прибывшие в Бейрут, должны были выдвинуться в точку происшествия, чтобы там убедиться в наличии или отсутствии свидетельств применения химоружия», — подчеркнул он.

Теги: ОЗХО , Дамаск , химатака
Главное
Лавров рассказал о признаках отравления Скрипалей веществом BZ Политика
Материалы по теме
Лавров связал удары США с днем визита инспекторов ОЗХО Политика
СМИ узнали о планах экспертов ОЗХО отправиться в сирийскую Думу 14 апреля Политика
Путин и Макрон обсудили взаимодействие по оказанию помощи ОЗХО в Сирии Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Дальний Восток
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.