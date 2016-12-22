Эксперты ОЗХО прибыли в Дамаск для работы по предполагаемой химатаке

Эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) прибыли в Дамаск с целью установить наличие или отсутствие свидетельств предполагаемой атаки в сирийском городе Дума. Об этом сообщается на странице организации в Twitter.
«Команда миссии ОЗХО прибыла в Дамаск, чтобы начать свою работу», — говорится в сообщении.
О том, что инспекторы ОЗХО приедут в Сирию 14 апреля сообщало Reuters со ссылкой на источники. Они отмечали, что эксперты направятся в Думу, чтобы провести работу в связи с предполагаемой химатакой.
США, Великобритания и Франция нанесли удар по объектам в Сирии в ночь на 14 апреля в ответ на предполагаемую химическую атаку в сирийской Думе, которая произошла 7 апреля. Военные действия были произведены до отправки инспекторов ОЗХО в Думу. Президент США Дональд Трамп обвинил в атаке на город президента Сирии Башара Асада и пригрозил, что он заплатит «большую цену». Американский лидер также раскритиковал Россию и Иран за поддержку сирийских властей.
Трамп подчеркнул, что удары Вашингтона и его союзников по Сирии являются «прямым результатом» неспособности России удержать Асада от использования химоружия. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявляла, что военные действия являются «сигналом для каждого», кто решит использовать химоружие. Она пояснила, что военному решению «не было альтернативы».
Министр иностранных дел Сергей Лавров связал удары США, Франции и Великобритании с днем визита экспертов ОЗХО. «Всем понятно, что это произошло за день до того, как инспекторы ОЗХО, уже прибывшие в Бейрут, должны были выдвинуться в точку происшествия, чтобы там убедиться в наличии или отсутствии свидетельств применения химоружия», — подчеркнул он.