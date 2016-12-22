Инспекторы ОЗХО прибыли в сирийскую Думу

В предместье Дамаска Думу прибыли эксперты международной Организации по запрещению химического оружия. Им предстоит установить, была ли химическая атака в этом городе 7 апреля

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Специалисты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) заходят в сирийский город Дума. Об этом сообщает на своей странице в Facebook сирийское государственное агентство SANA со ссылкой на собственного корреспондента.

О прибытии инспекторов ОЗХО также сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова, передает «РИА Новости». «Инспекторы уже в Думе», — сообщила она, отметив, что Россия хотя и не была организатором этой поездки, «предложила все содействие для того, чтобы она состоялась».

Специалисты ОЗХО проведут расследование предполагаемой химической атаки в этом населенном пункте, которая, по данным ряда неправительственных организаций, произошла 7 апреля, во время столкновений сирийской армии с вооруженной оппозицией.

О химической атаке в Думе в ночь на 8 апреля заявили активисты организации «Белые каски», известной также как «Сирийская гражданская оборона». Сообщали о применении отравляющих веществ также Сирийско-американское медицинское общество и активисты расположенного в Лондона Центра мониторинга за соблюдением прав человека в Сирии. Всемирная организация здравоохранения также заявила о 43 погибших и 500 пострадавших от химической атаки в Думе. Ответственность за атаку западные страны возложили на правительственные войска, подконтрольные президентуБашару Асаду.

Официальный Дамаск обвинения в применении боевых отравляющих веществ отрицает. «Такие сообщения являются предлогом для продления пребывания террористов в Думе в Восточной Гуте под Дамаском», — говорилось в сообщении МИД Сирии.

Российский МИД заявил, что применение химического оружия в Думе является постановкой, и Москва способна это доказать. Официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков позже рассказал, что военному ведомству удалось найти участников съемок ролика, якобы повествующего о химической атаке.

Видео: МИД РФ

В качестве ответной меры на химическую атаку в Думе США, Британия и Франция утром 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, использовались для производства химического оружия. В результате ударов погибших нет, сообщалось о трех пострадавших.