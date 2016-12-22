Франция обвинила Россию в фальсификации заявлений о химатаке в Сирии

Россия делает противоречивые заявления о версиях химатаки в Сирии чтобы запутать расследование, уверена Франция. Существование сразу нескольких российских версий о химатаке призвано «посеять сомнения и путаницу», верят в Париже

Дума, Сирия (Фото: Hummam Sheikh Ali / Zuma / Global Look Press)

Россия распространяет противоречивые заявления о химической атаке в сирийском Думе, говорится в заявлении МИД Франции, опубликованном на сайте ведомства. Эти заявления противоречат тем фактам, которые удалось собрать Парижу, утверждают французские дипломаты.

Официальный Париж заявил, что эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) до сих пор не имеют доступа к месту химической атаки. Это. по мнению МИД Франции, может свидетельствовать о попытке скрыть доказательства использования химического оружия. «Полный, немедленный и беспрепятственный доступ должен быть предоставлен группе ОЗХО, на чем мы всегда и настаивали», — говорится в заявлении.

МИД Франции отметил, что на протяжении всего периода, в который эксперты ОЗХО не имеют доступа к месту атаки, российские власти распространяют «противоречивые» заявления и версии произошедшего. «В один прекрасный день говорится, что химическая атака не состоялась, на следующий день она списывается на действия вооруженных групп, на следующий день ее причиной становятся западные манипуляции. Не беспокойтесь о последовательности заявлений или правде, потому что речь идет о попытке посеять сомнения и путаницу», — говорится в заявлении.

Сама Франция уверена в причастности к химической атаке сил официального Дамаска. Это, подчеркивает внешнеполитическое ведомство, связано с комплексом собранных французскими специалистами доказательств. В частности, Франция убедилась в подлинности фото- и видеосвидетельств атаки и показаний очевидцев. Кроме того, факт применения химического оружия зафиксировали и многочисленные неправительственные гуманитарные организации. В конце заявления МИД Франции дал ссылку на отчет, подготовленный французскими специалистами, в котором содержатся имеющиеся доказательства причастности Москвы и Дамаска к химатаке.

Сообщения о химической атаке в городе Дума в районе Восточная Гута появились 7 апреля. По данным Всемирной организации здравоохранения, жертвами химатаки стали не менее 50 человек, еще около 500 пострадали. 14 апреля обвинения в адрес Дамаска в совершении химатаки стали причиной для нанесения ракетных ударов по Сирии. В них, помимо США и Великобритании. приняла участие и Франция.

Россия не согласна с позицией западных стран по сообщениям о химатаке. Так, 13 апреля, Минобороны сообщило, что видеозапись, подтверждающая произошедшее, является постановочной. В ведомстве заявили, что российским военным удалось найти участников съемки и собрать их показания.

Вместе с тем российские военные неоднократно заявляли о том, что химическое оружие применяется в Сирии боевиками, сражающимися против режима Башара Асада. Так, 17 апреля специалист войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) России в Сирии Александр Родионов сообщил о найденной в Думе лаборатории боевиков по производству химического оружия. С другой стороны, российский МИД заявлял о том, что в Восточной Гуте были найдены химикаты, доставленные в Сирию из Европы. В частности, официальный представитель ведомства Мария Захарова утверждала, что в одной из лабораторий были найдены дымовые шашки, произведенные в британском Солсбери, где в начале марта был отравлен экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль.