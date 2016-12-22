Захарова сообщила о начале работы миссии ОЗХО в сирийской Думе

Сотрудники Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) приступили к работе в сирийском городе Дума. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге, трансляция которого велась на странице министерства в Facebook.



«Правда постепенно выходит наружу, появляется все больше доказательств, что химатаки, а именно совершенной правительством (Сирии), как нам всем было сказано, в городе Дума не было. В то время как специалисты ОЗХО только приступают к работе в этом городе, появляются подтверждения того, что указанная химатака — это не что иное как постановка и опасная медийная провокация», — сказала Захарова.

В начале апреля организация «Белые каски» сообщила о применении в сирийской Думе химоружия. Западные страны обвинили президента Сирии в химатаке. Дамаск обвинения отрицает. В ночь на 14 апреля США, Франция и Великобритания нанесли ракетный удар по, как заявляют в коалиции, связанным с химическим оружием объектам инфраструктуры Сирии. В Думу были направлены сотрудники ОЗХО, которые должны были расследовать информацию о применении химоружия. ​18 апреля агентство Reuters сообщило, что прибытие инспекторов ОЗХО к месту предполагаемой химической атаки отложено после того, как группа сотрудников службы безопасности ООН попала под обстрел.