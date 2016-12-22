Миссию ОЗХО по расследованию химатаки в Думе отложили после обстрела

В Думе обстреляли сотрудников Службы безопасности ООН, которым предстояло оценить возможности для безопасной работы инспекции ОЗХО. Информация о ранении при обстреле сопровождавшего группу российского офицера не подтвердилась

Офис Организации по запрещению химического оружия (Фото: Pierre Crom / Getty Images)

Работа инспекторов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в сирийском городе Дума по расследованию предполагаемой химической атаки отложена из-за обстрела группы сотрудников Службы безопасности ООН, которая должна была оценить возможности для работы инспекции ОЗХО.

При обстреле, по данным источника газеты «Коммерсантъ» в Дамаске, ранение получил российский офицер, сопровождавший группу сотрудников ООН. Позднее в Минобороны России опровергли сообщения о ранении российского офицера.

18 апреля Reuters со ссылкой на главу ОЗХО ​Ахмета Узюмджю сообщил, что сотрудников Службы безопасности ООН обстреляли в пригороде Дамаска. Позднее агентство со ссылкой на свои источники уточнило, что прибытие инспекторов ОЗХО к месту предполагаемой химической атаки отложено. Ранее сообщалось, что инспекторы должны были приступить к работе в среду.

Источник «Коммерсанта» в Дамаске сообщил, что группу ОЗХО были готовы принять в Думе еще в понедельник. Российские военные, по его словам, делают все возможное, чтобы работа инспекторов была безопасной. В Думе остается часть боевиков группировки «Джейш аль-Ислам», которые отказались покинуть город, поэтому исключать новых обстрелов нельзя, добавляет издание о ссылкой на своего собеседника.