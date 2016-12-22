Миссию ОЗХО по расследованию химатаки в Думе отложили после обстрела

Работа инспекторов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в сирийском городе Дума по расследованию предполагаемой химической атаки отложена из-за обстрела группы сотрудников Службы безопасности ООН, которая должна была оценить возможности для работы инспекции ОЗХО.
При обстреле, по данным источника газеты «Коммерсантъ» в Дамаске, ранение получил российский офицер, сопровождавший группу сотрудников ООН. Позднее в Минобороны России опровергли сообщения о ранении российского офицера.
18 апреля Reuters со ссылкой на главу ОЗХО Ахмета Узюмджю сообщил, что сотрудников Службы безопасности ООН обстреляли в пригороде Дамаска. Позднее агентство со ссылкой на свои источники уточнило, что прибытие инспекторов ОЗХО к месту предполагаемой химической атаки отложено. Ранее сообщалось, что инспекторы должны были приступить к работе в среду.
Источник «Коммерсанта» в Дамаске сообщил, что группу ОЗХО были готовы принять в Думе еще в понедельник. Российские военные, по его словам, делают все возможное, чтобы работа инспекторов была безопасной. В Думе остается часть боевиков группировки «Джейш аль-Ислам», которые отказались покинуть город, поэтому исключать новых обстрелов нельзя, добавляет издание о ссылкой на своего собеседника.