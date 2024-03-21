ФСИН назвала число эвакуированных из-за обстрелов ВСУ заключенных
В 2023 году из-за обстрелов более 1,1 тыс. осужденных были эвакуированы из территориальных учреждений Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), которые находятся рядом с границей с Украиной, сообщил на итоговой коллегии директор ведомства Аркадий Гостев.
«Потерь среди личного состава и спецконтингента не допущено», — подчеркнул он (цитата по «РИА Новости»).
Также глава ведомства рассказал об участии сотрудников ФСИН в боях на Украине. «Более 1,6 тыс. человек из числа ранее служивших в уголовно-исполнительной системе, вступили в ряды защитников Отечества и выполняют задачи на передовой. К глубокому сожалению, 157 из них погибли, отдав свою жизнь за правое дело», — сообщил директор ФСИН.
На коллегии Гостев также отметил рост числа осужденных за тяжкие и особо тяжкие преступления в колониях в 2023 году. Их доля превысила 83%. «Более 57% ранее были судимы. Более 19 тыс. осуждены повторно при особо опасном рецидиве», — уточнил глава ведомства.
По его словам, в прошлом году число осужденных за преступления террористического характера выросло более чем на 15%. Количество осужденных за преступления против основ конституционного строя и безопасности увеличилось на 57%.
Также Гостев сообщил, что в прошлом году было ликвидировано 24 исправительных учреждения ФСИН из-за сокращения численности осужденных к лишению свободы. В соответствие с законодательством в 2023 году были приведены 82% следственных изоляторов и почти 77% исправительных учреждений, отметил глава ведомства.
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