Один человек погиб при обстреле Белгорода
В Белгородской области в результате воздушной атаки ВСУ погиб мужчина - он находился в машине, в нее попали осколки, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Еще два человека пострадали - девушка получила черепно-мозговую травму, мужчина - осколочные ранения правой руки.
В Белгороде повреждены квартиры и автомобили.
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