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Военная операция на Украине ,  
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Один человек погиб при обстреле Белгорода

Гладков заявил об одном погибшем при обстреле Белгорода со стороны ВС
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

В Белгородской области в результате воздушной атаки ВСУ погиб мужчина - он находился в машине, в нее попали осколки, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Еще два человека пострадали - девушка получила черепно-мозговую травму, мужчина - осколочные ранения правой руки.

В Белгороде повреждены квартиры и автомобили.

Материал дополняется.

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