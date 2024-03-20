В части Белгородской области школьники уйдут на досрочные каникулы

Школьники в приграничных районах Белгородской области, а также в Белгороде и Яковлевском городском круге до конца недели уйдут на каникулы, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Также не будут работать секции, а в колледжах и вузах студенты перейдут на дистанционное обучение, преподаватели будут вести занятия из дома, рассказал глава региона. Коммунальщики не будут проверять счетчики в Белгородском районе до 1 мая, добавил он.

«На остальной территории Белгородской области образовательная неделя продлится планово до конца недели, а с понедельника уже по всей области будут плановые каникулы в школах», — написал Гладков в соцсети «ВКонтакте».

С начала военной операции Белгородская область подвергается обстрелам и атакам дронов. В последнее время такие случаи участились. На фоне атак Гладков ранее объявил об эвакуации 9 тыс. детей в другие регионы.

Он также сообщил, что в Белгороде ограничат работу учебных заведений и торговых центров. Тогда планировалось, что ТЦ будут закрыты 17–18 марта, а в школах и колледжах на 18–19 марта будут отменены занятия, в том числе дистанционные.