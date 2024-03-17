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Военная операция на Украине ,  
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Девушка-подросток погибла в результате удара по Белгороду

Гладков: в результате удара по Белгороду погибла 16-летняя девушка
Сюжет
Военная операция на Украине
Снаряд попал в дом, где находилась 16-летняя девушка, в результате она погибла. Также пострадал ее отец: мужчина получил черепно-мозговую травму, ожоги и отравление продуктами горения. Над областью утром сбили 12 снарядов РСЗО
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram

В результате обстрела Белгорода и Белгородского района утром 17 марта погибла 16-летняя девушка, сообщил в телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.

«К большому горю, у нас погиб подросток — девушка 16 лет. От прилета снаряда загорелся частный жилой дом, в котором она находилась», — написал губернатор.

Гладков рассказал, что пообщался с отцом погибшей, мужчина также пострадал при ударе. Он получил закрытую черепно-мозговую травму, ожоги тела и отравился угарным газом. Мужчину госпитализировали.

В Белгороде в результате удара загорелись два частных жилых дома, огонь уже потушили. В трех многоквартирных и двух частных домах выбило окна. Повреждения также получили восемь автомобилей и один хозяйственный объект.

Минобороны сообщило о 35 сбитых за ночь дронах
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Фото:Дмитрий Ягодкин / ТАСС

В Белгородском районе пострадали поселки Разумное и Дубовый. В первом осколки повредили кровлю в двух частных домовладениях. В Дубовом ущерб получила теплица.

Утром 17 марта в Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность. Как сообщил Гладков, сработала система ПВО. По данным Минобороны, около 8:00 мск над областью сбили девять снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire и три — РСЗО «Ураган».

Белгородская область, как и другие приграничные регионы, регулярно подвергается обстрелам с начала военной операции на Украине. Накануне, 16 марта, в регионе несколько раз объявляли ракетную опасность, вечером Минобороны отчиталось о 15 сбитых снарядах РСЗО RM-70 Vampire.

Губернатор области Вячеслав Гладков сообщил, что снаряды сбивали на подлете к Белгороду. Их обломки упали на территорию промышленного предприятия, там произошел пожар. Один сотрудник получил баротравму (повреждение внутренних органов, например барабанной перепонки; может быть вызвано взрывной волной), его госпитализировали. Еще один из осколков упал в огород частного жилого дома, взрывной волной повреждена теплица.

Кремль назвал обстрелы российских регионов попыткой Вооруженных сил Украины (ВСУ) «бросить тень на выборы» и дестабилизировать ситуацию.

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Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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