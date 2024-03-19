Гладков объявил об эвакуации 9 тыс. детей из Белгородской области

Глава Белгородской области объявил об эвакуации 9 тыс. детей в другие регионы на фоне обстрелов со стороны ВСУ. Гладков отметил, что в результате украинских обстрелов в регионе погибли 16 мирных жителей и пострадали 98

Вячеслав Гладков (в центре) (Фото: vvgladkov / Telegram)

Власти Белгородской области приняли решение порядка 9 тыс. детей вывезти в другие регионы из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил глава региона Вячеслав Гладков на заседании президиума генсовета «Единой России», передает ТАСС.

«Большое количество сел на сегодняшний день мы отселяем. Сейчас планируем вывоз порядка 9 тыс. детей из Белгорода, Белгородского района, Шебекинского округа, Грайворонского района. 22 [марта] 1,2 тыс. детей едут в Пензу, Тамбов и Калугу. Дальше Ставропольский край. Система выстроена», — сказал губернатор.

Гладков сообщил, что за неделю в результате обстрелов ВСУ в Белгородской области погибли 16 мирных жителей и 98 пострадали.

Губернатор также сообщил, что Грайворонский округ Белгородской области обесточен в результате утреннего обстрела ВСУ. «С утра у нас окончательно разбили подстанцию. Полностью округ обесточен», — заявил он.

На оперативном совещании в правительстве области Гладков поручил обеспечить сотовую связь в Грайворонском городском округе и по всему приграничью. «Межоператорский роуминг вводим по всему приграничью, а также в Белгороде и Яковлевском городском округе» (цитата по «Интерфаксу»), — сказал губернатор министру цифрового развития Белгородской области Сергею Четверикову.

Для всех операторов будут работать вышки сотовой связи в приграничных районах Белгородской области для обеспечения стабильности связи на фоне перебоев, связанных с обстрелами.

Белгородская область подвергается обстрелам и атакам дронов со стороны ВСУ с 2022 года. Последнее время эти случаи участились. В регионе периодически объявляют ракетную опасность. В последний раз сирены звучали в области вечером 18 марта.

В связи с атаками ВСУ 16 марта Гладков сообщил, что в Белгороде ограничат работу учебных заведений и торговых центров. Тогда планировалось, что торговые центры будут закрыты 17–18 марта, а в школах и колледжах на 18–19 марта будут отменены занятия, в том числе дистанционные.